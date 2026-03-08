قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير شديد للاعبي الأهلي من مدير الكرة بسبب الاعتراض على تبديلات الجهاز الفنى
عبادات مستحبة في العشر الأواخر من رمضان.. اعرفها
مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
إيقاف جوارديولا مباراتين عقب مواجهة نيوكاسل يوانيتد
قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
جمال سليمان: أحمد السقا هو الأجدر لتجسيد شخصية خالد بن الوليد ومهرجان القاهرة السينمائي الأكثر عراقة

محمود محسن

أكد الفنان جمال سليمان، أن أسوأ عمل قدمه في مشواره الفني وندم عليه هو مسلسل «الحراملك»، مضيفًا أنه يفضل بين أعماله «حدائق الشيطان» على «أفراح إبليس»، موضحًا أن مهرجان القاهرة السينمائي أعرق، ومهرجان البحر الأحمر بأنه يتطور بشكل ملفت جدًا.

وأشار جمال سليمان، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، إلى أن زملاءه في الوسط الفني لهم مكانة خاصة لديه، قائلًا: «بحب تيم حسن وباسم ياخور الاثنين حبايب قلبي، كل واحد مكانه، بحب تيم حسن وباسم ياخور»، مؤكدًا أنه يتابع أعمال الاثنين دائمًا.

وأوضح جمال سليمان أن بعض الأعمال التي قدمها لم يحصل بعد على مستحقاتها المالية، قائلاً: «في عمل لسه فاضل لي فلوس، هاخدها أكيد، الناس محترمين بس الظروف عكست».

وأكد جمال سليمان أن الفنان أحمد السقا هو الأجدر لتجسيد شخصية خالد بن الوليد، مشيرًا إلى أن أفضل نقيب في سوريا هو «مازن الناطور»، مضيفًا: «مع أنه بنختلف معاه في حاجات، بس طبعًا هو أفضل».

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

أرشيفية

إخلاء سبيل سائق رئيس حي التبين بكفالة 5 آلاف جنيه في واقعة دهس الطفل ياسين

القبض على سائق تاكسي

بعد هروبه.. القبض على سائق تاكسي اصطدم بدراجتين ناريتين في الغربية

صورة ارشيفية

العثور على جثة شاب داخل منزله في إسنا بالأقصر

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

