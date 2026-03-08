جمال سليمان: أحمد السقا هو الأجدر لتجسيد شخصية خالد بن الوليد ومهرجان القاهرة السينمائي الأكثر عراقة

أكد الفنان جمال سليمان، أن أسوأ عمل قدمه في مشواره الفني وندم عليه هو مسلسل «الحراملك»، مضيفًا أنه يفضل بين أعماله «حدائق الشيطان» على «أفراح إبليس»، موضحًا أن مهرجان القاهرة السينمائي أعرق، ومهرجان البحر الأحمر بأنه يتطور بشكل ملفت جدًا.

وأشار جمال سليمان، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، إلى أن زملاءه في الوسط الفني لهم مكانة خاصة لديه، قائلًا: «بحب تيم حسن وباسم ياخور الاثنين حبايب قلبي، كل واحد مكانه، بحب تيم حسن وباسم ياخور»، مؤكدًا أنه يتابع أعمال الاثنين دائمًا.

وأوضح جمال سليمان أن بعض الأعمال التي قدمها لم يحصل بعد على مستحقاتها المالية، قائلاً: «في عمل لسه فاضل لي فلوس، هاخدها أكيد، الناس محترمين بس الظروف عكست».

وأكد جمال سليمان أن الفنان أحمد السقا هو الأجدر لتجسيد شخصية خالد بن الوليد، مشيرًا إلى أن أفضل نقيب في سوريا هو «مازن الناطور»، مضيفًا: «مع أنه بنختلف معاه في حاجات، بس طبعًا هو أفضل».