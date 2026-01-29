الفرنساوي .. عمرو يوسف يجتمع مع جمال سليمان للمرة الأولى

انضم النجم جمال سليمان لأبطال مسلسل الفرنساوي للنجم عمرو يوسف وهو العمل الأول الذي يجمعهما، وهو مكون من 10 حلقات.

المسلسل من إنتاجات يانجو الاصلية وانتاج شركه كايرو فيلمز - وسام سيف الإسلام - وتأليف واخراج ادم عبد الغفار و معهم النجوم سوسن بدر و سامي الشيخ و ضيوف الشرف الفنانة عائشة بن أحمد.

أحداث مسلسل “الفرنساوي”

وتدور أحداث مسلسل "الفرنساوي" في إطار درامي وجريمة حول خالد مشير، الملقب بـ"الفرنساوي"، محامي فاسد يسعى لتطبيق العدالة بطريقته الخاصة، للانتقام لموت حب حياته.

المسلسل مكوّن من ١٠ حلقات، ويأتي ضمن سلسلة مسلسلات الأوف سيزون التي ستُعرض بعد الموسم الرمضاني.

أعمال عمرو يوسف

وكان عمرو يوسف، قد حقق نجاحا سينمائيا كبيرا جعله يتصدر قائمة النجوم المصريين الاعلى إيرادات في عامي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ بأفلامه شقو و اولاد رزق ٣ و درويش والسلم والثعبان ٢ "لعب عيال.

فيلم السلم والثعبان 2

يشارك في بطولة الجزء الثاني أسماء جلال وعمرو يوسف، حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.

وقد تم اختيار عمرو يوسف بعد اعتذار هاني سلامة عن المشاركة، بينما قررت حلا شيحة الابتعاد عن التمثيل والعودة للحجاب مرة أخرى.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، ويُعد التعاون الرابع بين طارق العريان وعمرو يوسف بعد سلسلة “ولاد رزق”.