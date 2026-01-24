قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الطيران يصطدم بالأهلي والزمالك يواجه بتروجت في نهائي دوري مرتبط رجال الطائرة

دوري الطائرة
دوري الطائرة
محمد سمير

تتواصل اليوم السبت منافسات الدور النهائي من دوري المرتبط للكرة الطائرة رجال لموسم 2025-2026، بإقامة مواجهات الجولة الثانية على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر «صالة زويل»، بمشاركة فرق الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.

وتشهد مواجهات اليوم لقاءين من العيار الثقيل، حيث يلتقي الأهلي مع الطيران، فيما يواجه الزمالك فريق بتروجت، على صعيد منافسات الكبار والمرتبط، وذلك بعد انطلاق المرحلة النهائية أمس الجمعة بإقامة مباريات الجولة الأولى على نفس الصالة.

جدول الجولات المتبقية في الدور النهائي

ومن المقرر أن تستكمل منافسات الدور النهائي وفقًا للجدول التالي:

الجولة الثالثة – الثلاثاء 27 يناير
    •    الطيران × سموحة
المرتبط: 2 ظهرًا – الرجال: 4 عصرًا
    •    الزمالك × هليوبوليس
المرتبط: 4 عصرًا – الرجال: 6 مساءً
    •    الأهلي × بتروجت
المرتبط: 12 ظهرًا – الرجال: 8 مساءً

الجولة الرابعة – الخميس 29 يناير
    •    بتروجت × الطيران
المرتبط: 1 ظهرًا – الرجال: 4 عصرًا
    •    هليوبوليس × الأهلي
المرتبط: 3 عصرًا – الرجال: 6 مساءً
    •    سموحة × الزمالك
المرتبط: 5 مساءً – الرجال: 8 مساءً

الجولة الخامسة – الجمعة 30 يناير
    •    الطيران × هليوبوليس
المرتبط: 1 ظهرًا – الرجال: 5 مساءً
    •    سموحة × بتروجت
المرتبط: 3 عصرًا – الرجال: 7 مساءً
    •    الأهلي × الزمالك
المرتبط: 5 مساءً – الرجال: 9 مساءً

قمة الأهلي والزمالك بدون جماهير

وقرر مسؤولو اتحاد الكرة الطائرة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم 30 يناير الجاري ضمن الجولة الخامسة، بدون حضور جماهيري، في إطار التنظيم الخاص بمنافسات الدور النهائي لدوري المرتبط.

نتائج الجولة الأولى تشعل المنافسة

وكانت مباريات الجولة الأولى من الدور النهائي قد أسفرت عن نتائج قوية، عكست حدة المنافسة بين الفرق الستة المشاركة.

وجاءت نتائج الجولة الأولى على النحو التالي:
    •    بتروجت × هليوبوليس
فوز مرتبط بتروجت بنتيجة 3-1
فوز رجال هليوبوليس بنتيجة 3-2
    •    سموحة × الأهلي
فوز مرتبط الأهلي بنتيجة 3-2
فوز رجال الأهلي بنتيجة 3-0
    •    الطيران × الزمالك
فوز مرتبط الزمالك بنتيجة 3-0
فوز رجال الزمالك بنتيجة 3-1

نهائي دوري مرتبط رجال الطائرة دوري مرتبط رجال الطائرة الطيران يصطدم بالأهلي الزمالك يواجه بتروجت الزمالك بتروجت الأهلي الطيران

