الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

50 أسيست.. ناقد رياضي يشيد بأداء إمام عاشور مع الأهلي

سارة غبد الله

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت، بلاعب النادي الأهلي إمام عاشور، بعد مشاركته في مباراة يانج أفريكانز بدوري أبطال افريقيا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "بعد أسيست يانج افريكانز إمام عاشور يصل الى 50 مساهمة تهديفية مع الأهلي (30 هدفا + 20 أسيست) في 90 مباراة".

وتابع: “إمام مع الزمالك ساهم في 26 هدفا فقط (15 هدفا + 11 أسيست) وذلك خلال 102 مباراة”.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت، عقب الانتهاء من مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية. 

ويسعى الأهلي في المرحلة الحالية إلى تحويل كامل تركيزه نحو الاستحقاقات المحلية، في ظل ضغط المباريات وتلاحم المنافسات.

بداية الاستعداد لمواجهة وادي دجلة

بدأ الأهلي مباشرة الاستعداد لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويعمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأخير، مع تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة.
 

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري

تُقام مباراة الأهلي أمام وادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أن يستضيف اللقاء أحد ملاعب العاصمة. وتُعد المباراة مهمة للغاية للأهلي، الذي يسعى لمواصلة الانتصارات المحلية وتقليص الفارق مع فرق الصدارة، في ظل سعيه لاستعادة لقب الدوري هذا الموسم.
 

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري

يحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بعد خوض عدد من المباريات القوية منذ انطلاق المسابقة. ويأمل الفريق الأحمر في حصد النقاط الثلاث أمام وادي دجلة من أجل تحسين موقعه والمنافسة بقوة على القمة خلال الجولات المقبلة.

دوري أبطال افريقيا خالد طلعت الأهلي إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

