روسيا تسقط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
دعاء اليوم الخامس من شعبان.. يبدل حالك من شقي محروم إلى غني
أخبار السيارات| إم جي 5 فبريكا هاي لاين بهذا السعر.. أرخص 5 عربيات رياضية في مصر
تقديرات إسرائيلية: زيادة الانتشار العسكري الأمريكي مقدمة لهجوم على إيران
التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز
لعيب حريف.. سهام صالح تشيد بأداء إمام عاشور أمام يانج أفريكانز
اختلق قصة مرضه.. بعد قليل محاكمة مدحت شلبي في سب محمود الخطيب
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 24-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت والقنوات الناقلة
نادر نور الدين: فاقد البخر أخطر من تخزين سد النهضة..والطمي سيُفقد جدواه
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو إلى بدء حوار سياسي بمشاركة المعارضة
29 سنة حب وفخر .. حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد ابنها يوسف
رياضة

لعيب حريف.. سهام صالح تشيد بأداء إمام عاشور أمام يانج أفريكانز

امام عاشور

يارا أمين

أشادت الإعلامية سهام صالح بـ أداء اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر بعد مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكتبت سهام صالح عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: “وش الرجل حكاية، باص من لمسة واحدة ميطلعش غير من لعيب حريف زي إمام عاشور”.

وكان قد كشف محمد أبو علي، الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي لم يتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي من الدوري الأمريكي لضم إمام عاشور، موضحًا أن إدارة القلعة الحمراء تتابع الموقف من خلال التواصل مع وكيل اللاعب دون وجود مخاطبات رسمية حتى هذه اللحظة.

وأشار، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، إلى أن الاتجاه داخل الأهلي هو الإبقاء على إمام عاشور نظرًا لأهميته الفنية، مؤكدًا أن مناقشة رحيله لن تتم إلا في حال وصول عرض مالي ضخم يليق باللاعب والنادي.


وأوضح أبو علي أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، حضرا مران الفريق قبل مواجهة يانج أفريكانز، في رسالة دعم واضحة للاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة.

الإعلامية سهام صالح الأهلي يانج أفريكانز فيسبوك إمام عاشور

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

