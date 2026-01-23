قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ أداء اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي في مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز.

أداء إمام عاشور 

وكتب عمرو الدردير، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "كلمة حق.. إمام عاشور أعلى صانع ألعاب في مصر حاليًا، وبصراحة الزمالك خسر واحد من أحسن لاعيبة جيله".

ووفي سياق متصل، سبق أن كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، أن النادي الأهلي لم يتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي من الدوري الأمريكي لضم إمام عاشور، موضحًا أن إدارة القلعة الحمراء تتابع الموقف من خلال التواصل مع وكيل اللاعب، دون وجود مخاطبات رسمية حتى هذه اللحظة.

وأشار، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، إلى أن الاتجاه داخل الأهلي هو الإبقاء على إمام عاشور؛ نظرًا لأهميته الفنية، مؤكدًا أن مناقشة رحيله لن تتم إلا في حال وصول عرض مالي ضخم يليق باللاعب والنادي.

وأوضح أبو علي، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، حضرا مران الفريق قبل مواجهة يانج أفريكانز، في رسالة دعم واضحة للاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة.

