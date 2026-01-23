ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ أداء اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي في مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز.

أداء إمام عاشور

وكتب عمرو الدردير، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "كلمة حق.. إمام عاشور أعلى صانع ألعاب في مصر حاليًا، وبصراحة الزمالك خسر واحد من أحسن لاعيبة جيله".

ووفي سياق متصل، سبق أن كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، أن النادي الأهلي لم يتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي من الدوري الأمريكي لضم إمام عاشور، موضحًا أن إدارة القلعة الحمراء تتابع الموقف من خلال التواصل مع وكيل اللاعب، دون وجود مخاطبات رسمية حتى هذه اللحظة.

وأشار، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، إلى أن الاتجاه داخل الأهلي هو الإبقاء على إمام عاشور؛ نظرًا لأهميته الفنية، مؤكدًا أن مناقشة رحيله لن تتم إلا في حال وصول عرض مالي ضخم يليق باللاعب والنادي.

وأوضح أبو علي، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، حضرا مران الفريق قبل مواجهة يانج أفريكانز، في رسالة دعم واضحة للاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة.