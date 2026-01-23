تريزيجيه يتصدر .. ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا

تصدر محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، جدول هدافي دوري أبطال إفريقيا 2025، بعدما سجل 5 أهداف خلال 3 مباريات، ليؤكد تأثيره الكبير مع الفريق الأحمر في البطولة القارية.

ويأتي في المركز الثاني أحمد عاطف «قطة»، لاعب بيراميدز، بعدما أحرز 3 أهداف خلال مباراتين، ليواصل ظهوره المميز مع فريقه في مشاركته الإفريقية.

وفي المركز الثالث يتواجد نونو سانتو، لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بعدما سجل هدفين خلال مباراتين، متساويًا في عدد الأهداف مع منير شويعر، لاعب نهضة بركان المغربي، الذي أحرز هو الآخر هدفين خلال مباراتين.

وبذلك جاء ترتيب الهدافين حتى الآن كالتالي:

محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) – 5 أهداف «3 مباريات» أحمد عاطف قطة (بيراميدز) – 3 أهداف «مباراتين» نونو سانتو (ماميلودي صن داونز) – هدفان «مباراتين» منير شويعر (نهضة بركان) – هدفان «مباراتين»

الترتيب يعكس المنافسة القوية بين اللاعبين مع انطلاق الأدوار الحاسمة من البطولة، في ظل سعي كل فريق لتعزيز حظوظه في التقدم وحسم بطاقة التأهل للأدوار التالية.