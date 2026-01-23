قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضات ثلاثية في الإمارات تبحث إنشاء مناطق عازلة بين روسيا وأوكرانيا
الدبيكي: تعميم للصحة بأحقية خريجي العلوم الصحية في جميع مزايا قانون 14
بهدفي تريزيجيه.. الأهلي يهزم يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا
أرسنال يقرر إعارة لاعبه الشاب إلى مارسيليا
حسن الخطيب : أريستون تتجه لزيادة استثماراتها في مصر
أقسى مما تتوقع .. تحذير عاجل من الأرصاد
تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
اجتماع برلماني - حكومي يحسم الأمر .. مقترحات نيابية لحل أزمة جمارك المحمول
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
مدرب الجزائر السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى حسن شحاتة
مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور
رياضة

تريزيجيه يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

إسلام مقلد

نجح محمود حسن تريزيجيه في تسجيل الهدف الثاني لـ النادي الأهلي في مرمى فريق يانج أفريكانز التنزاني لتصبح النتيجة 2-0، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل تريزيجيه الهدف الثاني له وللنادي الأهلي في الدقيقة 75 بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور ليسجلها في مرمى الفريق التنزاني لتعلن عن الهدف الثاني للأهلي.

وسجل هدف الأهلي الأول محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 45+3 من إنطلاق المباراة من رأسية رائعة تلقاها من عرضية محمد هاني ليعلن عن تقدم الأهلي بهدف نظيف.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللعب ولكن دون خطورة على مرمى يانج أفريكانز، وهدد الفريق التنزاني مرمى الأهلي في فرصتين كاد أن يسجل منهم هدف التقدم تصدى مصطفى شوبير لأحدهم والأخرى مرت أعلى المرمى.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط  الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - مروان عثمان

وصول الأهلي لأستاد برج العرب

حرص الجهاز الفني على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل بداية عمليات الإحماء.

قائمة الأهلي

تضم قائمة الأهلي للمبارة كلًّا من: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواجه يانج أفريكانز باستاد برج العرب

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ستاد برج العرب.

يتصدر الأهلي المجموعة برصيد أربعة نقاط ومعه يانج أفريكانز بنفس الرصيد ويتفوق الأهلي بفارق الأهداف، يليهما كل من الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

لعب الفريقان اثنتي عشرة مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، وكلها كانت في دوري أبطال لإفريقيا بمسماها القديم والجديد، فاز الأهلي في سبع مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي عشرين هدفًا،

واستقبلت شباكه خمسة أهداف، على النحو التالي:

المواجهة الأولى في دور الستة عشرة عام 1982، فاز الأهلي ذهاباً 5- صفر، أحرزها جمال عبد الحميد هدفين، وهدف لكل من شريف عبد المنعم ومجدي عبد الغني ومجدي إمام، وفي لقاء الإياب بدار السلام تعادل الفريقان 1-1، أحرز للأهلي علاء ميهوب.

المواجهة الثانية في دور الـ 32 عام 1988، تعادل الفريقان ذهاباً في دار السلام بدون أهداف، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 4- صفر، أحرزها أيمن شوقي هدفين، وهدف لكل من علاء عبد الصادق وربيع ياسين.

المواجهة الثالثة في دور الـ 32 عام 2009، فاز الأهلي ذهاباً بالقاهرة 3- صفر، أحرزها محمد بركات هدفين وهدف لفلافيو أمادو، وفي لقاء الإياب بدار السلام فاز الأهلي 1- صفر أحرزه فلافيو أمادو.

المواجهة الرابعة في دور الـ 32 عام 2014، فاز يانج أفريكانز 1- صفر، في لقاء الذهاب بدار السلام، وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز الأهلي 1- صفر أحرزه سيد معوض، واحتكم الفريقان لضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز الأهلي 4-3.

المواجهة الخامسة في دور الستة عشرة عام 2016، تعادل الفريقان ذهابا 1-1 في دار السلام، أحرز هدف الأهلي عمرو جمال، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2-1 أحرز هدفي الأهلي حسام غالي وعبد الله السعيد.

المواجهة السادسة، في دور المجموعات موسم 2023-2024، تعادل الفريقان ذهاباً بهدف لكل فريق في لقاء الذهاب بدار السلام، أحرز هدف الأهلي بيرسي تاو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه حسين الشحات.

النادي الأهلي يانج أفريكانز التنزاني يانج أفريكانز دوري أبطال إفريقيا تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه

