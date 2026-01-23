دوري أبطال أفريقيا| الأهلي يصل ستاد برج العرب لمواجهة يانج أفريكانز

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

حرص الجهاز الفني على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل بداية عمليات الإحماء.

قائمة الأهلي

تضم قائمة الأهلي للمبارة كلًّا من: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تبدأ المباراة تمام السادسة مساءً على ستاد برج العرب.

يتصدر الأهلي المجموعة برصيد أربعة نقاط ومعه يانج أفريكانز بنفس الرصيد ويتفوق الأهلي بفارق الأهداف، يليهما كل من الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

لعب الفريقان اثنتي عشرة مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الأفريقية، وكلها كانت في دوري أبطال لإفريقيا بمسماها القديم والجديد، فاز الأهلي في سبع مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي عشرين هدفًا،

واستقبلت شباكه خمسة أهداف، على النحو التالي:

المواجهة الأولى في دور الستة عشرة عام 1982، فاز الأهلي ذهاباً 5- صفر، أحرزها جمال عبد الحميد هدفين، وهدف لكل من شريف عبد المنعم ومجدي عبد الغني ومجدي إمام، وفي لقاء الإياب بدار السلام تعادل الفريقان 1-1، أحرز للأهلي علاء ميهوب.

المواجهة الثانية في دور الـ 32 عام 1988، تعادل الفريقان ذهاباً في دار السلام بدون أهداف، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 4- صفر، أحرزها أيمن شوقي هدفين، وهدف لكل من علاء عبد الصادق وربيع ياسين.

المواجهة الثالثة في دور الـ 32 عام 2009، فاز الأهلي ذهاباً بالقاهرة 3- صفر، أحرزها محمد بركات هدفين وهدف لفلافيو أمادو، وفي لقاء الإياب بدار السلام فاز الأهلي 1- صفر أحرزه فلافيو أمادو.

المواجهة الرابعة في دور الـ 32 عام 2014، فاز يانج أفريكانز 1- صفر، في لقاء الذهاب بدار السلام، وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز الأهلي 1- صفر أحرزه سيد معوض، واحتكم الفريقان لضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز الأهلي 4-3.

المواجهة الخامسة في دور الستة عشرة عام 2016، تعادل الفريقان ذهابا 1-1 في دار السلام، أحرز هدف الأهلي عمرو جمال، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2-1 أحرز هدفي الأهلي حسام غالي وعبد الله السعيد.

المواجهة السادسة، في دور المجموعات موسم 2023-2024، تعادل الفريقان ذهاباً بهدف لكل فريق في لقاء الذهاب بدار السلام، أحرز هدف الأهلي بيرسي تاو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه حسين الشحات.