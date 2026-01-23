بأعداد قليلة.. بدء توافد جماهير الأهلي على إستاد برج العرب.. صور

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير لقطات من ملعب مباراة الأهلي اليوم قبل مواجهة يانج أفريكانز.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بدأ توافد جماهير الأهلي بأعداد قليلة حتى الآن على ملعب المباراة".

ويحتل فريق الأهلي صدارة مجموعته قبل خوض مباراته أمام يانج أفريكانز اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

1- الأهلي 4 نقاط

2- يانج أفريكانز 4 نقاط

3- الجيش الملكي 1 نقاط

4- شبيبة القبائل 1 نقاط



موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني فى دوري أبطال أفريقيا



يواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزانى اليوم الجمعة في تمام الساعة 6 مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

واستهل الأهلي مشواره فى البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري، والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.