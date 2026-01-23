قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ندوة «نقد النقد الأدبي» تفتح نقاشًا حول مستقبل الناقد في العصر الرقمي بمعرض الكتاب
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
ازاي تروح معرض الكتاب من رمسيس والجيزة والمعادي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نبأ سار لجماهير الزمالك بشأن أزمة محمود بنتايك مع الفريق.. ماذا حدث؟

بنتايك
بنتايك
باسنتي ناجي

كشف إبراهيم صلاح مدرب عام نادي الزمالك  مفاجأة بشأن أزمة اللاعب محمود بنتايك.

أزمة محمود بنتايك

وقال إبراهيم صلاح عبر تصريحات إذاعيه:"تم إخطارنا بأن أزمة محمود بنتايك أوشكت على الانتهاء وسيتواجد معنا قريبًا، وإن شاء الله يكون إضافة قوية للفريق، ونعمل على معالجة أزمة الجبهة اليسرى في ظل غياب فتوح وبنتايك ".

و قال إبراهيم صلاح، المدرب العام لنادي الزمالك، إن الفريق يمر بفترة جيدة للغاية على مستوى الأداء والتحضير، رغم التحديات التي واجهت الجهاز الفني عند توليه المسؤولية. 

وأوضح أن الفريق جاء في توقيت صعب، خاصة مع حصول عدد كبير من اللاعبين على راحة، إلا أن المشاركة في مباراتي كأس العاصمة ساعدت بشكل كبير على تجهيز بعض العناصر ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية.

اكتمال الصفوف تدريجيًا

وأشار صلاح إلى أن اللاعبين الدوليين بدأوا في العودة للتدريبات خلال اليومين الماضيين، باستثناء أحمد فتوح بسبب الإصابة. وأضاف أن دخول العناصر الدولية في المران ساهم في اقتراب اكتمال الصفوف، وهو ما يمنح الجهاز الفني دفعة قوية قبل المواجهات المقبلة.
 

نواقص مؤثرة واستعدادات خاصة للمباراة

اعترف المدرب العام بوجود بعض الغيابات المؤثرة في التشكيل الأساسي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجهاز الفني يعمل على إيجاد الحلول المناسبة واختيار الطريقة الأنسب لخوض المباراة المقبلة، نظرًا لأهميتها الكبيرة. وشدد على أن هدف الفريق هو الفوز وتصدر المجموعة، معتبرًا أن هذا هو الوضع الطبيعي للزمالك.
 

أخبار مطمئنة عن المصابين

كشف إبراهيم صلاح أن عدداً من اللاعبين المصابين بدأوا في الظهور بالتدريبات، حتى وإن لم يلحقوا بالمباراة القادمة، إلا أنهم سيكونون جاهزين للمواجهة التي تليها. وخص بالذكر عبدالله السعيد، صبحي، ودونجا، موضحًا أنهم عادوا تدريجيًا للعمل البدني بعد غياب طويل، وهو أمر مطمئن للجهاز الفني.
 

موقف فتوح وعمر جابر

وأوضح أن إصابة أحمد فتوح ما زالت تحتاج لبعض الوقت، كونه عاد من المنتخب وهو مصاب، كما أشار إلى أن عمر جابر قد لا يلحق بالمباراة المقبلة، لكن من المتوقع جاهزيته لاحقًا، ما يعني اكتمال العناصر بنسبة كبيرة بعد اللقاء القادم.
 

بنتايك والإضافة المنتظرة

تحدث صلاح عن اللاعب بنتايك، مؤكدًا أنه لم ينضم بعد، لكن هناك تطمينات بحل الأمر قريبًا، مشيرًا إلى أن وجود لاعبين دوليين مثل بنتايك وفتوح سيشكل إضافة قوية للفريق.
 

الحديث عن مدير فني جديد

اختتم المدرب العام تصريحاته بالتأكيد على التزامه الكامل تجاه الزمالك، موضحًا أن الجهاز الحالي يعمل لخدمة النادي في أي موقع، وأن قرار التعاقد مع مدير فني جديد متروك للإدارة والمدير الرياضي، والجميع سيتقبل أي قرار يصب في مصلحة القلعة البيضاء

بنتايك محمود بنتايج الزمالك أمير هشام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

المطران جورج شيحان

مسيرة من الفداء.. المطران شيحان يهنئ قيادات وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

الأنبا باسيليوس فوزي

الأنبا باسيليوس يترأس الندوة التكوينية لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية

الوزير مع سائقي التوصيل

وزير العمل يلتقي سائقي التوصيل بالشارع للاطمئنان على تنفيذ حملة سلامتك تهمنا

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد