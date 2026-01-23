إضافة رائعة.. جوارديولا يتحدث عن صفقة مانشستر سيتي الجديدة

أكد بيب جوارديولا أن مارك جويهي، المنضم حديثًا في يناير، سيخوض أول مباراة له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت ضد وولفرهامبتون على ملعب الاتحاد.

تم تقديم المدافع البالغ من العمر 25 عامًا رسميًا كلاعب جديد في صفوف السيتي يوم الاثنين، ووقع عقدًا لمدة خمس سنوات ونصف بعد انضمامه من كريستال بالاس مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

كانت آخر مباراة لجويهي مع بالاس في هزيمة مذلة 2-1 أمام ماكليسفيلد، أحد فرق الدرجة الأدنى، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي في 10 يناير، قبل أن يغيب عن مباراة النسور في الدوري الإنجليزي الممتاز التي خسروها 2-1 أمام سندرلاند في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك للسفر إلى مانشستر لإجراء الفحوصات الطبية.

يشعر جوارديولا بسعادة غامرة لوجود جويهي ضمن التشكيلة، لكنه أكد أن وجود المدافع وحده ليس الحل الأمثل للعودة إلى سكة الانتصارات بعد الهزائم المتتالية أمام بودو جليمت ومانشستر يونايتد.

وأضاف جوارديولا: “الفريق الذي أعرفه ليس هشًا بسبب لاعب واحد. مارك لاعب استثنائي، قائد [كريستال بالاس] ولاعب منتخب إنجلترا. قدم موسمًا رائعًا مع جلاسنر، لكن هذا الموسم عانى الفريق من مشاكل فردية وإصابات عديدة.”

وأكمل: “كان لديّ هذا الشعور، لكن الأمر لا يتعلق رسميًا بلاعب واحد فقط. إنه لأمر جيد، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك. أعرف الحل الأمثل لتجنب هذه الهشاشة.”

وسبق لجويهي أن لعب ضد وولفرهامبتون هذا الموسم، حيث قاد كريستال بالاس للفوز 2-0 خارج أرضه في الدوري الممتاز في نوفمبر، مقدماً أداءً دفاعياً متماسكاً بعد حصوله على بطاقة صفراء في الدقيقة الرابعة.

ومن المرجح أن يبدأ جويهي، لاعب مانشستر سيتي الجديد رقم 15، أساسياً في مركز قلب الدفاع هذا الأسبوع، بدلاً من المشاركة كبديل، وقد يشكل ثنائياً دفاعياً مع عبد القادر خوسانوف،