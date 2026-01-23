قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
ازاي تروح معرض الكتاب من رمسيس والجيزة والمعادي؟
موزمبيق.. مقتل 122 شخصا وتدمير أكثر من 500 منزل في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إضافة رائعة.. جوارديولا يتحدث عن صفقة مانشستر سيتي الجديدة

جوارديولا
جوارديولا
مجدي سلامة

أكد بيب جوارديولا أن مارك جويهي، المنضم حديثًا في يناير، سيخوض أول مباراة له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت ضد وولفرهامبتون على ملعب الاتحاد.

تم تقديم المدافع البالغ من العمر 25 عامًا رسميًا كلاعب جديد في صفوف السيتي يوم الاثنين، ووقع عقدًا لمدة خمس سنوات ونصف بعد انضمامه من كريستال بالاس مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

كانت آخر مباراة لجويهي مع بالاس في هزيمة مذلة 2-1 أمام ماكليسفيلد، أحد فرق الدرجة الأدنى، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي في 10 يناير، قبل أن يغيب عن مباراة النسور في الدوري الإنجليزي الممتاز التي خسروها 2-1 أمام سندرلاند في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك للسفر إلى مانشستر لإجراء الفحوصات الطبية.

يشعر جوارديولا بسعادة غامرة لوجود جويهي ضمن التشكيلة، لكنه أكد أن وجود المدافع وحده ليس الحل الأمثل للعودة إلى سكة الانتصارات بعد الهزائم المتتالية أمام بودو جليمت ومانشستر يونايتد.

وأضاف جوارديولا: “الفريق الذي أعرفه ليس هشًا بسبب لاعب واحد. مارك لاعب استثنائي، قائد [كريستال بالاس] ولاعب منتخب إنجلترا. قدم موسمًا رائعًا مع جلاسنر، لكن هذا الموسم عانى الفريق من مشاكل فردية وإصابات عديدة.”

وأكمل: “كان لديّ هذا الشعور، لكن الأمر لا يتعلق رسميًا بلاعب واحد فقط. إنه لأمر جيد، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك. أعرف الحل الأمثل لتجنب هذه الهشاشة.”

وسبق لجويهي أن لعب ضد وولفرهامبتون هذا الموسم، حيث قاد كريستال بالاس للفوز 2-0 خارج أرضه في الدوري الممتاز في نوفمبر، مقدماً أداءً دفاعياً متماسكاً بعد حصوله على بطاقة صفراء في الدقيقة الرابعة.

ومن المرجح أن يبدأ جويهي، لاعب مانشستر سيتي الجديد رقم 15، أساسياً في مركز قلب الدفاع هذا الأسبوع، بدلاً من المشاركة كبديل، وقد يشكل ثنائياً دفاعياً مع عبد القادر خوسانوف،

جوارديولا جويهي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

المطران جورج شيحان

مسيرة من الفداء.. المطران شيحان يهنئ قيادات وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

الأنبا باسيليوس فوزي

الأنبا باسيليوس يترأس الندوة التكوينية لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية

الوزير مع سائقي التوصيل

وزير العمل يلتقي سائقي التوصيل بالشارع للاطمئنان على تنفيذ حملة سلامتك تهمنا

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد