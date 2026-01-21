على رأسهم مرموش.. تصرف مفاجئ من لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة من جليمت

قرر لاعبو مانشستر سيتي، بقيادة عمر مرموش، تحمل تكلفة تذاكر 374 مشجعًا سافروا إلى النرويج لمساندة الفريق، وذلك عقب الهزيمة المفاجئة أمام بودو/جليمت بنتيجة 1-3، في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وبلغ سعر تذكرة المباراة خارج الديار، نحو 25 جنيهًا إسترلينيًا؛ ليصل إجمالي المبلغ الذي سيتكفل به لاعبو السيتي إلى 9357 جنيهًا إسترلينيًا، وذلك تقديرًا للجماهير التي قطعت رحلة شاقة إلى الدائرة القطبية الشمالية لمؤازرة الفريق.

وقال قادة مانشستر سيتي، برناردو سيلفا وروبن دياز ورودري وإيرلينج هالاند، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء: "جماهيرنا تعني لنا كل شيء، ونحن ندرك حجم التضحيات التي يقدمها مشجعونا؛ عندما يسافرون عبر العالم لدعمنا داخل الملعب وخارجه، لن نعتبر ذلك أمرًا مسلمًا به أبدًا، فهم الأفضل في العالم".

وأضاف البيان: "نعلم أن الرحلة إلى بودو تطلبت الكثير، خاصة في ظل الطقس القارس، وخيبة الأمل داخل الملعب، وتغطية تكلفة التذاكر للمشجعين الذين سافروا معنا؛ هو أقل ما يمكننا تقديمه".

من جهته، أشاد نادي المشجعين الرسمي لمانشستر سيتي، بهذه المبادرة، مؤكدًا أن المطالبات باسترداد الأموال كانت محدودة، لكنها لاقت ترحيبًا واسعًا.

وتُعد خسارة السيتي أمام بودو/جليمت، واحدة من أكبر مفاجآت دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؛ ليجد الفريق نفسه مطالبًا بالفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام جلطة سراي، من أجل ضمان إنهاء البطولة ضمن المراكز الثمانية الأولى.