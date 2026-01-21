قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: نحرز تقدمًا نحو وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. والاقتصاد الأمريكي حقق أداء رائعا
مصر في مجلس السلام بزعامة ترامب.. رسالة استراتيجية تُثمن دور القاهرة باستقرار المنطقة
ترامب: نقدر ما فعله الرئيس السيسي من أجل غزة ونريد السلام في الشرق الأوسط
حقيقة حصول زيزو على حكم ضد الزمالك من اتحاد الكرة
الأهلي يضم عمرو الجزار لمدة 4 مواسم ونصف
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد
ترامب: معدلات الجريمة في الولايات المتحدة الأفضل منذ 100 عام.. وواشنطن أصبحت آمنة
على رأسهم مرموش.. تصرف مفاجئ من لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة من جليمت
ترامب: الرئيس السيسي قائد عظيم.. علاقتنا بمصر مثالية وسنعمل على حل أزمة سدّ النهضة
انتخابات المهندسين.. 21 مرشحًا على منصب النقيب العام و107 على المكملين
ترامب: الولايات المتحدة أنهت نزاعات وحروب خلال عام واحد فقط
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

على رأسهم مرموش.. تصرف مفاجئ من لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة من جليمت

مرموش
مرموش
مجدي سلامة

قرر لاعبو مانشستر سيتي، بقيادة عمر مرموش، تحمل تكلفة تذاكر 374 مشجعًا سافروا إلى النرويج لمساندة الفريق، وذلك عقب الهزيمة المفاجئة أمام بودو/جليمت بنتيجة 1-3، في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وبلغ سعر تذكرة المباراة خارج الديار، نحو 25 جنيهًا إسترلينيًا؛ ليصل إجمالي المبلغ الذي سيتكفل به لاعبو السيتي إلى 9357 جنيهًا إسترلينيًا، وذلك تقديرًا للجماهير التي قطعت رحلة شاقة إلى الدائرة القطبية الشمالية لمؤازرة الفريق.

وقال قادة مانشستر سيتي، برناردو سيلفا وروبن دياز ورودري وإيرلينج هالاند، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء: "جماهيرنا تعني لنا كل شيء، ونحن ندرك حجم التضحيات التي يقدمها مشجعونا؛ عندما يسافرون عبر العالم لدعمنا داخل الملعب وخارجه، لن نعتبر ذلك أمرًا مسلمًا به أبدًا، فهم الأفضل في العالم".

وأضاف البيان: "نعلم أن الرحلة إلى بودو تطلبت الكثير، خاصة في ظل الطقس القارس، وخيبة الأمل داخل الملعب، وتغطية تكلفة التذاكر للمشجعين الذين سافروا معنا؛ هو أقل ما يمكننا تقديمه".

من جهته، أشاد نادي المشجعين الرسمي لمانشستر سيتي، بهذه المبادرة، مؤكدًا أن المطالبات باسترداد الأموال كانت محدودة، لكنها لاقت ترحيبًا واسعًا.

وتُعد خسارة السيتي أمام بودو/جليمت، واحدة من أكبر مفاجآت دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؛ ليجد الفريق نفسه مطالبًا بالفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام جلطة سراي، من أجل ضمان إنهاء البطولة ضمن المراكز الثمانية الأولى.

مانشستر سيتي عمر مرموش بودوجليمت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

الكاكاو باللبن

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

زينة رمضان 2026

أسعار زينة رمضان 2026 في مصر.. أشكال جديدة تناسب كل الأذواق

بالصور

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية الأصلية.. خطوة بخطوة

طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية خطوة بخطوة

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

فيديو

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أمريكا.. وسياسة الواقعية المرنة في إدارة العالم!

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

المزيد