سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
تحقيقات وملفات

كنوتسن يهزم جوارديولا من أقصى الشمال.. كيف صنع مدرب بودو جليمت المعجزة أمام مانشستر سيتي؟

كنوتسن
كنوتسن

فجر نادي بودو جليمت النرويجي واحدة من أكبر مفاجآت الموسم في دوري أبطال أوروبا بعدما حقق فوزا مدويا على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين، الثلاثاء، على ملعب أسبميرا ضمن منافسات البطولة القارية في خسارة وصفت بأنها من أثقل سقوطات فريق بيب جوارديولا أوروبيًا خلال السنوات الأخيرة.

ومن داخل الدائرة القطبية الشمالية وفي ظروف مناخية قاسية لا تعرف ضوء شمس الشتاء، كتب كيتيل كنوتسن المدير الفني لنادي بودو جليمت النرويجي واحدة من أكثر المفاجآت صخبا في دوري أبطال أوروبا بعدما قاد فريقه لفوز تاريخي على مانشستر سيتي في مباراة لم تكن مجرد نتيجة صادمة بل درسا تدريبيا في كيفية هزيمة الكبار بالعقل قبل القدم.

مشروع كنوتسن

ولم يأت الانتصار نتيجة فوارق فنية أو أسماء لامعة بل كان ثمرة مشروع طويل المدى يقوده كنوتسن منذ سنوات قائم على الثبات والاستمرارية والاقتناع بفلسفة هجومية لا تعترف بالخوف أو الحسابات المسبقة حتى أمام فريق يقوده بيب جوارديولا ويضم نخبة من نجوم العالم.

واعتمد المدرب النرويجي على أسلوب لعب واضح وبسيط في شكله لكنه بالغ التعقيد في تنفيذه سواء عن طريق ضغط عالي سرعة انتقال من الدفاع للهجوم واستغلال المساحات خلف الخط الخلفي المتقدم لمانشستر سيتي وهو ما حدث من خلال ثلاث هجمات مرتدة كانت كافية لمعاقبة الفريق الإنجليزي ووضعه في موقف لم يعتد عليه كثيرًا في أوروبا.

لكن سر كنوتسن لم يكن تكتيكيا فقط بل ذهنيا بالدرجة الأولى فمدرب بودو جليمت لم يتعامل مع المواجهة باعتبارها معركة بقاء بل مهمة يجب تنفيذها بتركيز وبرود أعصاب.

هذه العقلية زرعها داخل لاعبيه على مدار سنوات مستفيدًا من الاستقرار الفني الذي يتمتع به الفريق حيث يحتفظ بنفس الهيكل الأساسي منذ ستة مواسم تقريبًا.

جوارديولا يعترف

ولم يكن غريبًا أن يعترف جوارديولا نفسه بعد المباراة بقوة المنافس مشيدًا بالتماسك الدفاعي والانضباط الجماعي لبودو جليمت ومؤكدًا أن الفريق النرويجي ليس مفاجأة عابرة بل ناد اعتاد الوصول إلى مراحل متقدمة بعدما بلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وأشار مدرب مانشستر سيتي إلى أن اختياره الدفع بتشكيلة شابة نسبيًا والاعتماد على خط دفاع متقدم لم يكن موفقًا أمام فريق يجيد غلق العمق وضرب المنافس في المساحات وهو ما استغله كنوتسن بذكاء لفرض إيقاعه على اللقاء.

ورغم محاولة مانشستر سيتي العودة في النتيجة بعد تقليص الفارق فإن طرد رودري قضى على آمال الفريق الإنجليزي ليحسم بودو جليمت المواجهة بثبات ذهني لافت دون أن يتراجع أو يغيّر من شخصيته الهجومية.

ما يقدمه كيتيل كنوتسن مع بودو جليمت يؤكد أن كرة القدم الحديثة لا تحسم فقط بالميزانيات الضخمة بل بالمشروع الواضح والهوية الثابتة والقدرة على إقناع اللاعبين بأن احترام الخصم لا يعني التراجع أمامه.

نادي بودو جليمت النرويجي مانشستر سيتي مانشستر سيتي الإنجليزي كيتيل كنوتسن كنوتسن جوارديولا

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

فيضانات في تونس

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الطقس

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

تركيا

تركيا .. اعتقال 14 شخصاً من المشتبه فيهم بالاعتداء على العلم

غارات الاحتلال في جنوب لبنان

غارة اسرائيلية على سيارة في بلدة الزهراني بجنوب لبنان

صورة تعبيرية

بريطانيا... سرطان البروستاتا يتفوق على سرطان الثدي ويصبح الأكثر شيوعًا

بالصور

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

