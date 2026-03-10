ضبط كميات كبيرة من المعسل والتبغ المغشوش قبل بيعها فى الأسواق

نجحت الأجهزة الأمنية، من ضبط كمية من دخان المعسل والتبغ الخام مجهول المصدر يحمل بيانات مغشوشة ومقلدة بعلامات تجارية داخل مصنع أدخنة "بدون ترخيص" بالشرقية.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى، من ضبط (3 طن دخان معسل معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة بعلامات تجارية "منتج نهائى" – 2 طن تبغ خام معبأ داخل عبوات بدون مستندات دالة على مصدرها "مجهولة المصدر" وعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "مستلزمات إنتاج" – 20000 قطعة ملصق ورقى "مستلزمات تغليف" – 5000 عبوة فارغة مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة بعلامات تجارية مسجلة "مستلزمات تعبئة") داخل مصنع أدخنة "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية .. تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.