راكب موتوسيكل مسروق.. القبض على المتهم بسرقة هاتف من فتاة أثناء صلاة التراويح

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة هاتف محمول من يد كريمته أثناء صلاة التراويح داخل أحد المساجد بالإسماعيلية.





وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية).. وذلك حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية مُبلغ بسرقتها"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بسرقة الدراجة النارية من أحد الشوارع بدائرة القسم.. وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.