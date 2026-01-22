قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 سنوات جديدة.. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد حسام حسن
رجل العصابات.. زعيم الديمقراطيين الليبراليين في البرلمان البريطاني يهاجم ترامب
بعد تصريحات ترامب.. الناتو: اتفاق جرينلاند لا يزال بعيدا
موعد ليلة النصف من شعبان 2026.. اعرف فضلها وحكم صيام يومها
بطلب من ترامب.. الفاتيكان يدرس دعوة البابا ليو الرابع عشر للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"
إطلاق هاتف أوبو Reno15 FS الجديد.. قوة وأداء وسعر منافس
ترامب يعلن قبول بوتين الانضمام إلى مجلس السلام
لن نتسرع في التفاؤل.. ألمانيا تعلق من جديد على أزمة ترامب وجرينلاند
مليارديرة مدانة بالاحتيال.. إليزابيث هولمز تلتمس العفو من ترامب
صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي
أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي
الجنائية الدولية تطارده.. نتنياهو يتخلف عن توقيع مجلس السلام خوفا من اعتقاله
لاعبو مانشستر سيتي يردّون ثمن التذاكر للجماهير بعد خسارة صادمة في النرويج

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
رباب الهواري

قرر لاعبو مانشستر سيتي الإنجليزي رد ثمن تذاكر المباراة لجماهير الفريق التي تكبدت عناء السفر إلى النرويج لمساندة الفريق في مواجهته أمام بودو جليمت، والتي انتهت بخسارة مفاجئة بنتيجة 1-3 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. 

وجاء القرار كخطوة تعكس تقدير اللاعبين لتضحيات المشجعين، خاصة بعد الأداء المخيب الذي ظهر به الفريق في اللقاء.


 أداء كارثي وصدمة جديدة بعد الديربي

دخل مانشستر سيتي المباراة باحثًا عن تعويض خسارته الأخيرة في ديربي مانشستر أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 0-2، إلا أن الأمور سارت عكس التوقعات.

وقدم الفريق أداءً باهتًا، ليجد نفسه متأخرًا بثلاثة أهداف كاملة قبل أن يقلص ريان شرقي الفارق بهدف وحيد في الدقيقة 60.

 وزادت معاناة الفريق بطرد قائده رودري، ما وجه ضربة قوية لطموحات العودة في اللقاء.

غوارديولا: كل شيء يسير بشكل خاطئ

عقب المباراة، اعترف المدير الفني بيب غوارديولا بصعوبة المرحلة، مؤكدًا أن الأمور لا تسير بالشكل الصحيح في الوقت الحالي.

 وأشار إلى أن الفريق بحاجة لمراجعة شاملة من أجل تصحيح المسار واستعادة الثقة، خاصة في ظل تراجع النتائج محليًا وقاريًا.

بيان القادة: جماهيرنا أغلى ما نملك

وأصدر قادة مانشستر سيتي، برناردو سيلفا وروبن دياز ورودري وإرلينج هالاند، بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن الجماهير تمثل القيمة الأكبر للنادي.

وأوضحوا أنهم يدركون حجم التضحيات التي يقدمها المشجعون بالسفر من مختلف أنحاء العالم، لا سيما 374 مشجعًا تحملوا مشقة السفر إلى القطب الشمالي في أجواء شديدة البرودة.

تعهد بالرد داخل الملعب

شدد قادة الفريق على جاهزيتهم للقتال في المواجهات المقبلة، بدءًا من مباراة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، ثم مواجهة غالطة سراي التركي على ملعب الاتحاد في دوري أبطال أوروبا.

من جانبه، رحب كيفن باركر، ممثل رابطة المشجعين الرسمية، بهذه المبادرة، معتبرًا إياها لفتة إنسانية تعكس العلاقة القوية بين اللاعبين والجماهير. 

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

سيارة مارسيلوس رايلز

رجل يقود سيارة مدمرة يجمع 25 ألف دولار تبرعات لإصلاحها

موقع Downdetector

منها فيسبوك وتيك توك.. عطل مفاجئ يضرب أشهر خدمات الإنترنت

Yahoo

عطل مفاجئ يضرب خدمات Yahoo يؤثر على ملايين المستخدمين

طريقة لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

