لاعبو مانشستر سيتي يردّون ثمن التذاكر للجماهير بعد خسارة صادمة في النرويج

قرر لاعبو مانشستر سيتي الإنجليزي رد ثمن تذاكر المباراة لجماهير الفريق التي تكبدت عناء السفر إلى النرويج لمساندة الفريق في مواجهته أمام بودو جليمت، والتي انتهت بخسارة مفاجئة بنتيجة 1-3 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجاء القرار كخطوة تعكس تقدير اللاعبين لتضحيات المشجعين، خاصة بعد الأداء المخيب الذي ظهر به الفريق في اللقاء.



أداء كارثي وصدمة جديدة بعد الديربي

دخل مانشستر سيتي المباراة باحثًا عن تعويض خسارته الأخيرة في ديربي مانشستر أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 0-2، إلا أن الأمور سارت عكس التوقعات.

وقدم الفريق أداءً باهتًا، ليجد نفسه متأخرًا بثلاثة أهداف كاملة قبل أن يقلص ريان شرقي الفارق بهدف وحيد في الدقيقة 60.

وزادت معاناة الفريق بطرد قائده رودري، ما وجه ضربة قوية لطموحات العودة في اللقاء.

غوارديولا: كل شيء يسير بشكل خاطئ

عقب المباراة، اعترف المدير الفني بيب غوارديولا بصعوبة المرحلة، مؤكدًا أن الأمور لا تسير بالشكل الصحيح في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الفريق بحاجة لمراجعة شاملة من أجل تصحيح المسار واستعادة الثقة، خاصة في ظل تراجع النتائج محليًا وقاريًا.

بيان القادة: جماهيرنا أغلى ما نملك

وأصدر قادة مانشستر سيتي، برناردو سيلفا وروبن دياز ورودري وإرلينج هالاند، بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن الجماهير تمثل القيمة الأكبر للنادي.

وأوضحوا أنهم يدركون حجم التضحيات التي يقدمها المشجعون بالسفر من مختلف أنحاء العالم، لا سيما 374 مشجعًا تحملوا مشقة السفر إلى القطب الشمالي في أجواء شديدة البرودة.

تعهد بالرد داخل الملعب

شدد قادة الفريق على جاهزيتهم للقتال في المواجهات المقبلة، بدءًا من مباراة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، ثم مواجهة غالطة سراي التركي على ملعب الاتحاد في دوري أبطال أوروبا.

من جانبه، رحب كيفن باركر، ممثل رابطة المشجعين الرسمية، بهذه المبادرة، معتبرًا إياها لفتة إنسانية تعكس العلاقة القوية بين اللاعبين والجماهير.