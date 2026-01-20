قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
رياضة

بودو جليمت يكتسح مانشستر سيتي 3-1 في دوري أبطال أوروبا

بودو جليمت
بودو جليمت
حسن العمدة

أكتسح بودو جليمت ضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد اسبميرا ضمن منافسات الجولة السابعة فى دوري أبطال أوروبا.

وأفتتح بودو جليمت التهديف في الدقيقة 22، بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق ديريك بلومبيرج إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كاسبر هوج برأسية متقنة سكنت الشباك.

وأضاف بودو جليمت الهدف الثاني في الدقيقة 24، بعد هجمة مرتدة سريعة بانطلاقة على الجبهة اليمنى عن طريق ديريك بلومبيرج مستغلا سوء التمركز الدفاعي لمدافعي مانشستر سيتي أنهاها بعرضية متوسطة الارتفاع إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كاسبر هوج بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وعزز بودو جليمت النتيجة ويسجل الثالث في الدقيقة 58، بعد هجمة منظمة من لاعبي بودو جليمت بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها ينس بيتر هوج بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى العلوية للمرمى.

وقلص مانشستر سيتي الفارق في الدقيقة 60، بعد تسديدة أرضية متقنة عن طريق ريان شرقي من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وبهذه النتيجة يتجمد مانشستر سيتي فى المركز الرابع برصيد 13 نقطة، ويقفز بودو جليمت إلى المرتبة الـ26 برصيد 6 نقاط.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ضد بودو جليمت على نحو التالى:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ريكو لويس - عبد القادر خوسانوف - ماكس ألين - ريان آيت نوري

الوسط: رودري - تيجاني رايندرز - نيكو أوريلي

الهجوم: فيل فودين - ريان شرقي - إيرلينج هالاند

وعلى مقاعد البدلاء: 

جيمس ترافورد - ماركوس بتينلي - ناثان أكي - ستيفين مفوني - كيان نوبل - تشارلي جراي - جيريمي دوكو - عمر مرموش - ترويني سامبا - ديفيني موكاسا.


 

