معسكر تدريبي مغلق لمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول للكرة النسائية بقيادة أميرة يوسف إقامة معسكر تدريبي مغلق بدءاً من نهاية الأسبوع المقبل، وذلك في إطار البرنامج الإعدادي المكثف للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات

وكان الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" أعلن جدول مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة القدم النسائية، ببطولة كأس الامم الافريقية المغرب 2026، والتى ستقام خلال الفترة من 17 مارس وحتى 3 ابريل، ضمن المجموعة الثالثة، مع منتخبات نيجيريا حاملة اللقب ومنتخبات زامبيا ومالاوى.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا للسيدات

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا يوم 18 مارس على ملعب العربي الزاولي، ويلاقي منتخب نيجيريا نظيره اامالاوي بنفس اليوم، وعلى نفس الملعب وذلك بالجولة الأولى.

بينما يلتقي منتخب مصر مع مالاوي يوم 21 مارس على ملعب نفس الملعب ونيجيريا مع زامبيا بنفس اليوم، وعلى نفس الملعب وذلك بالجولة الثانية.

كما يواجه منتخب مصر نظيره نيجيريا يوم 24 مارس على ملعب العربي الزاولي، وزامبيا مع مالاوي بنفس اليوم، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة.