لفتة إنسانية من الاتحاد المصري للغوص ... خلو ممر ٧ من السباحين خلال بطولة القاهرة

قرر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تخليد ذكرى السباح يوسف عبد الملك، خلال منافسات بطولة القاهرة لسباحة الزعانف، حيث خلا lane 7 من السباحين في بطولات المناطق الشتوية في لفتة مؤثرة جسدت معاني الوفاء والتقدير

وكان يوسف محمد أحمد عبد الملك، سباحًا متميزا شارك في بطولة الجمهورية للسباحة داخل استاد القاهرة الدولي عندما فقد وعيه فور انتهاء سباقه وغرق في قاع المسبح وبقائه تحت الماء لفترة امتدت لثلاث دقائق وثلاثة وثلاثين ثانية دون أن يلاحظه أحد مما أدى إلى إصابته بإسفكسيا الغرق ووفاته

وأكد إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ ومنسق مبادرة مصر بلا غرقى، أن هذا القرار جاء تكريمًا لاسم الشهيد وتاريخه المشرف