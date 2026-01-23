خالد طلعت: الأهلي يتحايل على لوائح فيفا بإعارة 11 لاعبا

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاجأة بشأن قيد الاعبين بالاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب خالد طلعت: باللوائح والأدلة والمستندات، يتحايل على لوائح القيد باتحاد الكرة ويقوم باعارة 11 لاعبا من الفريق الأول خلال موسم واحد بخلاف 3 إعارات من فريق الشباب، رغم أن لائحة اتحاد الكرة المحلية ولائحة الاتحاد الدولي الفيفا ينصان على إعارة 6 لاعبين فقط بحد أقصى خلال الموسم.

وتابع: الـ 11 لاعب على موقع ترانسفير ماركت مسجلين كإعارة، والأهلي والأندية الأخرى أعلنت عن إعارة هؤلاء اللاعبين وليس بيع وشراء .

ويخوض الأهلي، مباراته أمام يانج أفريكانز اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

1- الأهلي 4 نقاط

2- يانج أفريكانز 4 نقاط

3- الجيش الملكي 1 نقاط

4- شبيبة القبائل 1 نقاط

يواجه الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلى نظيره يانج أفريكانز التنزانى، مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب في اطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.



موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني فى دوري أبطال أفريقيا



يواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزانى اليوم الجمعة في تمام الساعة 6 مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا

واستهل الأهلي مشواره فى البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري، والتعادل مع الجيش الملكي المغربي