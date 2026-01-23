قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط
الأهلي يكتسح.. القيمة التسويقية للمارد الأحمر ويانج أفريكانز
سوريا.. تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة المزروعة داخل سجن الأقطان
برلمانية: تهيئة مناخ استثماري جاذب أولوية لدعم النمو وجذب الاستثمارات
الصحة تستقبل 66.4 مليون زيارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزرعة سمكية
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. اغتنمه وردده الآن
اللي يدفع يلعب.. فتحي سند يوجه اتهامات لاذعة لمعظم أندية مصر
أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي قبل الاستئناف على حكم حبسه عام
كيف ساهمت برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز مناخ الاستثمار؟.. برلماني يجيب
الضرائب: تفعيل الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة للتيسير على الممولين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اللي يدفع يلعب.. فتحي سند يوجه اتهامات لاذعة لمعظم أندية مصر

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن سبب   قلة عدد اللاعبين المتميزين في معظم أندية مصر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و كتب فتحي سند :معظم أندية مصر تحولت فيها قطاعات الناشئين لمبدأ (اللي يدفع يلعب)، وهذا سبب قلة عدد اللاعبين المتميزين الذين يتخرجون من هذه القطاعات.

علي الجانب الاخر يحتل فريق الأهلي على صدارة  مجموعته قبل خوض مباراته أمام يانج أفريكانز اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:
1- الأهلي 4 نقاط

2- يانج أفريكانز 4 نقاط

3- الجيش الملكي 1 نقاط

4- شبيبة القبائل 1 نقاط

يواجه الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلى نظيره يانج أفريكانز التنزانى، مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب في اطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.


موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني فى دوري أبطال أفريقيا


يواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزانى اليوم الجمعة في تمام الساعة 6 مساء  على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا

واستهل الأهلي مشواره فى البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري، والتعادل مع الجيش الملكي المغربي

فتحي سند انديه مصر تصريحات فتحي سند لاعبي مصر

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

حمزة عبد الكريم

برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

الزمالك

أزمات القطبين| تصاعد الخلافات بين عضوي الزمالك وجون إدوارد.. وتخبط في الأهلي

شاب اردني

شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

ارتكاريا

الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

السجق

لذيذ وبسيط.. طريقة عمل السجق بدبس الرمان

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

