اللي يدفع يلعب.. فتحي سند يوجه اتهامات لاذعة لمعظم أندية مصر

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن سبب قلة عدد اللاعبين المتميزين في معظم أندية مصر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و كتب فتحي سند :معظم أندية مصر تحولت فيها قطاعات الناشئين لمبدأ (اللي يدفع يلعب)، وهذا سبب قلة عدد اللاعبين المتميزين الذين يتخرجون من هذه القطاعات.

علي الجانب الاخر يحتل فريق الأهلي على صدارة مجموعته قبل خوض مباراته أمام يانج أفريكانز اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

1- الأهلي 4 نقاط

2- يانج أفريكانز 4 نقاط

3- الجيش الملكي 1 نقاط

4- شبيبة القبائل 1 نقاط

يواجه الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلى نظيره يانج أفريكانز التنزانى، مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب في اطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.



موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني فى دوري أبطال أفريقيا



واستهل الأهلي مشواره فى البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري، والتعادل مع الجيش الملكي المغربي