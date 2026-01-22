فتحي سند يسخر من مصالحة الأهلي والمصري بالصفقات

علّق الناقد الرياضي فتحي سند على الجدل بشأن ما تردد عن بيع النادي المصري للاعب أحمد عيد من أجل الانتقال إلى الأهلي، مقابل إعارة مصطفى العش من الأهلي للمصري، معتبرًا أن تصوير الأمر كأنه إعادة للعلاقات بين الناديين بعد 13 عامًا أمر غير مقبول

وكتب سند عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "إذا كان بيع المصرى لاحمد عيد ليلعب فى الاهلى، واعارة مصطفى العش من الاهلى ليلعب فى المصرى سيعيد العلاقات بين الاهلى والمصرى بعد 13 سنة من جريمة لم ترتكبها بورسعيد يبقى

هانت وكلها عدة اساييع او بضعة شهور وتجد المصرى يلعب فى القاهرة والاهلى يزور بورسعيد، كام بيعه على كام إعارة والدنيا تمشى والعملية تحلو”.

وكشف الإعلامي فتح الله زيدان عن تعاقد نادي المصري البورسعيدي مع اللاعب مصطفي العش بعد قدومه من النادي الأهلي علي سبيل الإعارة.

المصري يعلن تعاقده مع مصطفى العش

وكتب زيدان عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"المصري يعلن تعاقده مع مصطفي العش قادماً من الأهلي علي سبيل الإعارة لمدة 6 شهور".

العش ينهي جميع إجراءات انتقاله للمصري

وقام مصطفى العش بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصري وتوقيع الكشف الطبي بعد إنهاء كافة الإجراءات مع نادي الأهلي وسداد المقابل النقدي للصفقة التي تعد الثالثة لأبناء بورسعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسبق لهم التعاقد مع المغربي أسامة الزمراوي لاعب خط وسط فريق الوداد البيضاوي والدولي الفلسطيني عميد صوافطة لاعب خط وسط فريق السلط الأردني.