قدم النادي المصري البورسعيدي لاعبه الجديد مصطفى العش، القادم من صفوف النادي الأهلي بطريقة مميزة ولافتة، عكست روح الاحترام المتبادل بين الناديين الكبيرين.

وتعد هذه الخطوة نموذجا راقيا لكيفية إدارة العلاقات بين أقطاب الكرة المصرية بعيدا عن أي تعصب أو نزاعات عابرة.

جاء إعلان الصفقة بأسلوب احترافي هادئ بعيد عن أي إثارة أو خلافات، ليؤكد أن انتقال اللاعبين بين الأندية الكبرى يمكن أن يتم ضمن إطار المنافسة الشريفة. وأبرز هذا النهج أن قيمة وتاريخ الأندية أكبر من أي خلافات مؤقتة وأن الكرة المصرية يمكن أن تقدم مثالًا حضاريًا في التعامل بين الأندية.

شهد إعلان الصفقة لفتة خاصة من إعلام النادي المصري حيث استعان بصور للراحل صالح سليم أسطورة النادي الأهلي ورمز القيم والمبادئ الرياضية.

ووجهت هذه اللفتة رسالة واضحة تؤكد أن العلاقة بين المصري والأهلي ممتدة عبر سنوات طويلة من الاحترام المتبادل والتاريخ المشترك وأن كرة القدم تبنى على قيم الرياضة قبل أي اعتبارات أخرى.

تعزيز الروح الرياضية وتكاتف الأندية

تعكس خطوة تقديم مصطفى العش وعي إدارة وإعلام النادي المصري بأهمية الحفاظ على الروح الرياضية والتأكيد على أن المنافسة داخل الملعب لا تفسد العلاقات خارجه.

كما تؤكد هذه الخطوة أن الكرة المصرية قادرة على تقديم نماذج إيجابيةتحتذى في كيفية إدارة الصفقات والعلاقات بين الأندية الكبرى.

مصر كبيرة بأنديتها وجماهيرها

تؤكد صفقة مصطفى العش أن الكرة المصرية أكبر من أي خلافات عابرة وأن المشهد الكروي قادر دائما على تقديم صور حضارية ومميزة تضع قيمة وتاريخ الكرة المصرية فوق أي اعتبار آخر.

وتأتي هذه الخطوة لتضيف صفحة جديدة من الاحترام والتعاون بين أندية مصر في نموذج وظهر أن المنافسة الرياضية ليست عائقًا أمام العلاقات الإنسانية والمهنية بين الأندية الكبرى.

ورحل مصطفى العش عن صفوف الأهلي بعدما قضى موسم واحد مع الفريق حيث إنه انضم في يناير 2025 قادما من نادي زد.

وشارك العش في 21 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات والمسابقات وصنع هدفًا ولم يسجل.

مصطفى العش الذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر سبق له اللعب لصفوف غزل المحلة وزد اف سي قبل أن ينتقل لصفوف فريق الأهلي.

وبات مصطفى العش، ثالث صفقات المصري خلال شهر يناير بعد المغربي أسامة الزمراوي لاعب خط وسط فريق الوداد البيضاوي والدولي الفلسطيني عميد صوافطة لاعب خط وسط فريق السلط الأردني.