طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري البورسعيدي يقدم درسا في الروح الرياضية في تقديم صفقة مصطفى العش.. ما الحكاية؟

مصطفى العش
مصطفى العش
منتصر الرفاعي

قدم النادي المصري البورسعيدي لاعبه الجديد مصطفى العش، القادم من صفوف النادي الأهلي بطريقة مميزة ولافتة، عكست روح الاحترام المتبادل بين الناديين الكبيرين. 

وتعد هذه الخطوة نموذجا راقيا لكيفية إدارة العلاقات بين أقطاب الكرة المصرية بعيدا عن أي تعصب أو نزاعات عابرة.

جاء إعلان الصفقة بأسلوب احترافي هادئ بعيد عن أي إثارة أو خلافات، ليؤكد أن انتقال اللاعبين بين الأندية الكبرى يمكن أن يتم ضمن إطار المنافسة الشريفة. وأبرز هذا النهج أن قيمة وتاريخ الأندية أكبر من أي خلافات مؤقتة وأن الكرة المصرية يمكن أن تقدم مثالًا حضاريًا في التعامل بين الأندية.

شهد إعلان الصفقة لفتة خاصة من إعلام النادي المصري حيث استعان بصور للراحل صالح سليم أسطورة النادي الأهلي ورمز القيم والمبادئ الرياضية. 

ووجهت هذه اللفتة رسالة واضحة تؤكد أن العلاقة بين المصري والأهلي ممتدة عبر سنوات طويلة من الاحترام المتبادل والتاريخ المشترك وأن كرة القدم تبنى على قيم الرياضة قبل أي اعتبارات أخرى.

تعزيز الروح الرياضية وتكاتف الأندية

تعكس خطوة تقديم مصطفى العش وعي إدارة وإعلام النادي المصري بأهمية الحفاظ على الروح الرياضية والتأكيد على أن المنافسة داخل الملعب لا تفسد العلاقات خارجه. 

كما تؤكد هذه الخطوة أن الكرة المصرية قادرة على تقديم نماذج إيجابيةتحتذى في كيفية إدارة الصفقات والعلاقات بين الأندية الكبرى.

مصر كبيرة بأنديتها وجماهيرها

تؤكد صفقة مصطفى العش أن الكرة المصرية أكبر من أي خلافات عابرة وأن المشهد الكروي قادر دائما على تقديم صور حضارية ومميزة تضع قيمة وتاريخ الكرة المصرية فوق أي اعتبار آخر. 

وتأتي هذه الخطوة لتضيف صفحة جديدة من الاحترام والتعاون بين أندية مصر في نموذج وظهر أن المنافسة الرياضية ليست عائقًا أمام العلاقات الإنسانية والمهنية بين الأندية الكبرى.

ورحل مصطفى العش عن صفوف الأهلي بعدما قضى موسم واحد مع الفريق حيث إنه انضم في يناير 2025 قادما من نادي زد.

وشارك العش في 21 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات والمسابقات وصنع هدفًا ولم يسجل.

مصطفى العش الذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر سبق له اللعب لصفوف غزل المحلة وزد اف سي قبل أن ينتقل لصفوف فريق الأهلي.

وبات مصطفى العش، ثالث صفقات المصري خلال شهر يناير بعد المغربي أسامة الزمراوي لاعب خط وسط فريق الوداد البيضاوي والدولي الفلسطيني عميد صوافطة لاعب خط وسط فريق السلط الأردني.

النادي المصري مصطفى العش النادي الأهلي الكرة المصرية

