فتحي سند عن ساديو ماني: الوحيد اللي آمن بالعودة وقت ما الكل شك

وجة الناقد الرياضي فتحي سند رسالة للنجم السنغالي ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و كتب فتحي سند:البطولة هتتكتب باسمك، والتاريخ هيقول إنك كنت الوحيد اللي آمن بالعودة وقت ما الكل شك.

وتابع:عقلية بطل، شخصية قائد حقيقي، واحتراف يُحترم.

ساديو ماني.. كل التحية والتقدير .

وتُوّج النجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد الأداء اللافت الذي قدمه طوال مشوار البطولة، والذي تُوّج بقيادة منتخب بلاده للفوز باللقب القاري.



وجاء تتويج ماني تتويجًا طبيعيًا لمستواه الثابت وتأثيره الكبير في نتائج “أسود التيرانجا”، سواء على المستوى الفني أو القيادي داخل الملعب.

السنغال بطلاً لأمم إفريقيا للمرة الثانية

نجح منتخب السنغال في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه الثمين على منتخب المغرب بهدف دون رد في المباراة النهائية. اللقاء الذي احتضنه ملعب مولاي عبد الله في الرباط، شهد ندية كبيرة بين المنتخبين، إلا أن الخبرة والواقعية السنغالية حسمتا المواجهة في لحظاتها الحاسمة.

نهائي قوي وحسم في التفاصيل

جاءت المباراة النهائية قوية ومتكافئة، حيث فرض المنتخب المغربي أسلوبه بالاستحواذ والضغط، في المقابل اعتمد المنتخب السنغالي على التنظيم الدفاعي والانطلاقات السريعة. وتمكن “أسود التيرانغا” من استغلال إحدى الفرص القليلة التي سنحت لهم، ليسجلوا هدف الفوز ويحافظوا عليه حتى صافرة النهاية.

دور حاسم لساديو ماني

كان لساديو ماني دور محوري في تتويج منتخب بلاده باللقب، حيث قدّم أداءً متوازنًا بين الصناعة والتسجيل، إلى جانب تحركاته المستمرة التي أربكت دفاعات المنافسين. كما أظهر ماني شخصية القائد داخل الملعب، وأسهم بخبرته في توجيه زملائه خلال المباريات الصعبة