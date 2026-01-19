قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضوابط صارمة لترخيص الشركات وحماية العملاء وفقا لقانون التمويل الاستهلاكي
دعاء آخر ليلة في شهر رجب.. كلمات تجلب لك الفرج القريب
الجارديان: بيع جرينلاند لواشنطن يحمل رسالة مدمرة لأوكرانيا
السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واندماج قسد بمؤسسات الدولة
أسامة نبيه: ندمت على تصريحاتي بعد كأس العالم للشباب
وولينج الصينية تقدم سيارة Xingguang 560 بهذا السعر
مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا
مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين
أزمة جرينلاند تتصاعد.. برلين تلوح برفع إيجار القواعد الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية
تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا
سماع الشهود في محاكمة 11 متهما بـ«خلية التهريب».. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميندي: لم أتفق مع دياز على إهدار ركلة الجزاء.. الكرة كانت من نصيبي

إدوارد ميندي
إدوارد ميندي
رباب الهواري

تحدث حارس منتخب السنغال، إدوارد ميندي، عن ركلة الجزاء التي سددها لاعب منتخب المغرب إبراهيم دياز في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، والتي كانت سببًا رئيسيًا في فوز السنغال باللقب. 

ورفض ميندي أي شكوك حول وجود اتفاق مسبق بين اللاعبين على ضياع الركلة، مؤكدًا أن الكرة كانت من نصيب الحارس وليس هناك أي ترتيب مسبق.

ميندي ينفي وجود أي اتفاق

قال ميندي:

“هل تعتقدون أنه بعد 50 سنة من الانتظار كنا سنتفق على إهدار ركلة الجزاء؟”

وأضاف: “إبراهيم دياز كان يسعى بكل قوة لتسجيل الهدف، وأنا كنت أركز على مهمتي كحارس. تصديت للركلة بفضل التدريب والتركيز، ولم يكن هناك أي اتفاق مسبق على النتيجة.”
 

الحارس يشيد بأداء دياز

وعبر ميندي عن احترامه الكبير لإبراهيم دياز، مشيرًا إلى أنه لاعب موهوب وشجاع لمواجهة الضغط الكبير في المباراة النهائية. وقال: “هو حاول التسجيل بكل إمكانياته، ورغم الضغط النفسي، أظهر شجاعة كبيرة. هذا النوع من اللاعبين يجعل كرة القدم جميلة ومثيرة.”

ميندي يبرز أهمية التركيز

وأشار الحارس السنغالي إلى أن تركيزه العالي أثناء المباراة، خاصة في اللحظات الحرجة مثل ركلات الجزاء، كان العامل الأساسي في تصدياته الحاسمة. وأضاف: “الركلات الحاسمة تحتاج إلى هدوء وثقة، وأنا سعيت للقيام بواجبي على أكمل وجه، وهذا ما حدث في لقائنا مع المغرب.”

ختام ميندي برسالة روح رياضية

واختتم ميندي حديثه برسالة إيجابية، مؤكدًا أن كرة القدم لا تقتصر على النتيجة فقط، بل على الروح الرياضية والتنافس الشريف. وقال: “الحمد لله على الفوز، ونتمنى لجميع اللاعبين أن يقدموا أفضل ما لديهم، سواء فازوا أم خسروا.


 

إدوارد ميندي منتخب السنغال منتخب المغرب اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

احمد حسن و ساديو ماني

أحمد حسن: لو كنت صاحب قرار لصنعت جائزة على غرار نوبل لساديو ماني

إدوارد ميندي

ميندي: لم أتفق مع دياز على إهدار ركلة الجزاء.. الكرة كانت من نصيبي

أحمد عيد

سيف زاهر: الأهلي أنهى رسميا الاتفاق مع المصري لضم أحمد عيد

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد