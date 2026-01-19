ياسر عبدالرؤوف: الحكم اخطأ في إلغاء هدف السنغال.. وركلة جزاء المغرب صحيحة

أكد ياسر عبد الرؤوف، الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، على عدم ارتكاب مهاجم السنغال أي مخالفة في الكرة التي أثارت الجدل أمام المغرب في نهائي أمم أفريقيا.

وقال عبد الروؤف في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: الحكم كان يجب أن يحتسب الهدف لصالح منتخب السنغال.

وأوضح عبد الرؤوف أن ركلة جزاء المغرب صحيحة بنسبة 100% لوجود حالة واضحة من الشد والجذب داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أن اعتراض لاعبي السنغال وانسحابهم المؤقت من الملعب جاء نتيجة عدم احتساب الهدف لهم، وليس بسبب ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب المغرب.

كما توقع الخبير التحكيمي أن يوقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقوبات على المنتخب السنغالي بسبب التهديد بالانسحاب خلال المباراة.

وتحدث عبد الرؤوف عن طريقة تنفيذ دياز لركلة الجزاء، معتبرًا أنها اتسمت بقدر زائد من الثقة وصل إلى حد الاستهتار، مشيرًا إلى أن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عنّف اللاعب بعد إهداره للركلة.

وفي ختام تصريحاته، أعرب ياسر عبد الرؤوف عن عدم رضاه عن مستوى التحكيم الإفريقي في بطولة كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أن الأداء كان مخيبًا للآمال وقدم صورة سيئة أمام العالم.