قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة نبيه: ندمت على تصريحاتي بعد كأس العالم للشباب
وولينج الصينية تقدم سيارة Xingguang 560 بهذا السعر
مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا
مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين
أزمة جرينلاند تتصاعد.. برلين تلوح برفع إيجار القواعد الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية
تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا
سماع الشهود في محاكمة 11 متهما بـ«خلية التهريب».. اليوم
خلال الـ18 شهرا الماضية.. التضامن: إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة
وليد الراكركي: أعد جماهير المغرب بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم
ساديو ماني يكشف الكواليس: أنا من أقنعت الفريق بالعودة والقتال حتى النهاية
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 21 قتيلا.. صور
10 إجراءات عاجلة لحماية المزارعين من مخاطر التغيرات المناخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر عبدالرؤوف: الحكم اخطأ في إلغاء هدف السنغال.. وركلة جزاء المغرب صحيحة

منتخب السنغال
منتخب السنغال
رباب الهواري

أكد ياسر عبد الرؤوف، الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، على عدم ارتكاب مهاجم السنغال أي مخالفة في الكرة التي أثارت الجدل أمام المغرب في نهائي أمم أفريقيا.

وقال عبد الروؤف في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: الحكم كان يجب أن يحتسب الهدف لصالح منتخب السنغال.

وأوضح عبد الرؤوف أن ركلة جزاء المغرب صحيحة بنسبة 100% لوجود حالة واضحة من الشد والجذب داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أن اعتراض لاعبي السنغال وانسحابهم المؤقت من الملعب جاء نتيجة عدم احتساب الهدف لهم، وليس بسبب ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب المغرب.

كما توقع الخبير التحكيمي أن يوقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقوبات على المنتخب السنغالي بسبب التهديد بالانسحاب خلال المباراة.

وتحدث عبد الرؤوف عن طريقة تنفيذ دياز لركلة الجزاء، معتبرًا أنها اتسمت بقدر زائد من الثقة وصل إلى حد الاستهتار، مشيرًا إلى أن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عنّف اللاعب بعد إهداره للركلة.

وفي ختام تصريحاته، أعرب ياسر عبد الرؤوف عن عدم رضاه عن مستوى التحكيم الإفريقي في بطولة كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أن الأداء كان مخيبًا للآمال وقدم صورة سيئة أمام العالم.

منتخب السنغال منتخب المغرب كأس الامم الافريقية اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

النائبة مها عبد الناصر

معلنة التقدم بمشروع قانون.. مها عبدالناصر: لا لطرد الجيل الأول من مستأجري الإيجار القديم

صورة تعبيرية

الحبس سنتين عقوبة محو البيانات الموجودة على النظام المعلوماتي طبقا للقانون

اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية

الجبهة الوطنية: تواصل النواب مع الشارع أولوية.. وتوحيد الرؤى قبل طرح القضايا تحت القبة

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد