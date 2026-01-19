تنبوءات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

كشفت خبيرة الأبراج والفلك، ليلى عبد اللطيف، عن توقعاتها بشأن مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية التي جمعت بين منتخبي المغرب و السنغال.

من بين الأخطاء التي ارتكبتها ليلى عبد اللطيف كان تنبؤها بفوز المغرب كاتبة عبر إنستجرام: "بصراحة إحساسي المغرب، يارب تربح المغرب، احترامي وتقديري للشعب المغربي، يارب الفوز يكون للمغرب".

وشهدت أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط الذي احتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، احتفالات صاخبة من جانب لاعبي السنغال عقب التتويج بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0.

واحتفل اللاعبون بأعلام منتخب السنغال مع الجماهير السنغالية الحاضرة في الملعب.

تتويج السنغال باللقب

توج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي هدف السنغال من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4 من الشوط الأول الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وبذلك اللقب يرفع السنغال ألقاب في بطولة كأس الأمم الإفريقية للقب الثاني في تاريخه.