الحزن والدموع يسيطران على لاعبي المغرب بعد خسارة لقب أمم إفريقيا
استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يناير 2026
الركراكي: نهنئ السنغال على التتويج بأمم أفريقيا.. والمغرب سيعود بصورة أقوى
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
السنغال بطلا لـ كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف.. صور
أخبار التوك شو| نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة.. وأحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط
منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا
دعاء استقبال شهر شعبان.. أفضل دعوات للرزق وخيري الدنيا والآخرة
مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع
استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم
أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
رياضة

الركراكي: نهنئ السنغال على التتويج بأمم أفريقيا.. والمغرب سيعود بصورة أقوى

وليد الركراكي
وليد الركراكي
رباب الهواري

حرص وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، في تصريحاته عقب المباراة، على تهنئة المنتخب السنغالي على التتويج، مؤكدًا أنهم استحقوا اللقب بعد مشوار قوي وأداء منظم طوال البطولة.

وقال الركراكي إن لاعبيه قدموا كل ما لديهم، لكن التفاصيل الصغيرة حسمت المواجهة النهائية.

رسالة ثقة في المستقبل

واختتم الركراكي تصريحاته برسالة طمأنة للجماهير المغربية، مؤكدًا أن المنتخب سيعود بصورة أقوى في الاستحقاقات المقبلة، مستفيدًا من الدروس القاسية التي خرج بها من النهائي، ومشددًا على أن المشروع ما زال في بدايته والطموحات لا تتوقف عند هذا الحد.

تُوّج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه الثمين على منتخب المغرب بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.

هدف مبكر يحسم اللقب

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المهاجم بابي جاي، الذي استغل هفوة دفاعية في صفوف المنتخب المغربي، لتسكن الكرة الشباك ويمنح “أسود التيرانجا” أفضلية حافظوا عليها حتى صافرة النهاية، بفضل التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي.

ركلة جزاء ضائعة في اللحظات الأخيرة

شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء إثارة كبيرة، بعدما احتسب الحكم الكونغولي جان جاك ندالا ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الدقيقة 90+14، عقب تدخل مدافع السنغال “ديفو” على إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء وجذبه من القميص.

وتقدم دياز لتنفيذ الركلة، لكنه أهدرها في لحظة كانت كفيلة بإعادة المغرب إلى المباراة، ليضيع على “أسود الأطلس” فرصة ثمينة لتعديل النتيجة، ويمتد التوتر حتى الدقائق الختامية.


 


 


 


 


 

