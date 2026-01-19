الركراكي: نهنئ السنغال على التتويج بأمم أفريقيا.. والمغرب سيعود بصورة أقوى

حرص وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، في تصريحاته عقب المباراة، على تهنئة المنتخب السنغالي على التتويج، مؤكدًا أنهم استحقوا اللقب بعد مشوار قوي وأداء منظم طوال البطولة.

وقال الركراكي إن لاعبيه قدموا كل ما لديهم، لكن التفاصيل الصغيرة حسمت المواجهة النهائية.

رسالة ثقة في المستقبل

واختتم الركراكي تصريحاته برسالة طمأنة للجماهير المغربية، مؤكدًا أن المنتخب سيعود بصورة أقوى في الاستحقاقات المقبلة، مستفيدًا من الدروس القاسية التي خرج بها من النهائي، ومشددًا على أن المشروع ما زال في بدايته والطموحات لا تتوقف عند هذا الحد.

تُوّج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه الثمين على منتخب المغرب بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.

هدف مبكر يحسم اللقب

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المهاجم بابي جاي، الذي استغل هفوة دفاعية في صفوف المنتخب المغربي، لتسكن الكرة الشباك ويمنح “أسود التيرانجا” أفضلية حافظوا عليها حتى صافرة النهاية، بفضل التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي.

ركلة جزاء ضائعة في اللحظات الأخيرة

شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء إثارة كبيرة، بعدما احتسب الحكم الكونغولي جان جاك ندالا ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الدقيقة 90+14، عقب تدخل مدافع السنغال “ديفو” على إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء وجذبه من القميص.

وتقدم دياز لتنفيذ الركلة، لكنه أهدرها في لحظة كانت كفيلة بإعادة المغرب إلى المباراة، ليضيع على “أسود الأطلس” فرصة ثمينة لتعديل النتيجة، ويمتد التوتر حتى الدقائق الختامية.



















