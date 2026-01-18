قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
موسيفيني يحسم الرئاسة لولاية سابعة وسط جدل انتخابي واسع واتهامات بالتزوير
قيادة العمليات المركزية الأمريكية: غارات في سوريا تقتــ.ـل قياديًا مرتبطًا بالقاعدة وداعش
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 18 يناير 2026
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 118من مصر إلى غزة
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
صفية العمري لـ صدى البلد: لم أعتزل التمثيل
رياضة

بطموحات واضحة في المنافسة.. مشوار منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية

رباب الهواري

دخل منتخب السنغال بطولة كأس الأمم الأفريقية بطموحات واضحة في المنافسة على اللقب، مستندًا إلى مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة على المستويين القاري والدولي.

 ومنذ انطلاق البطولة، ظهر “أسود التيرانجا” بصورة متوازنة، جمعت بين الانضباط التكتيكي والقوة البدنية والفعالية الهجومية، ما جعلهم من أبرز المرشحين للوصول إلى الأدوار النهائية.

تخطي دور المجموعات بثبات

نجح المنتخب السنغالي في تجاوز دور المجموعات بثقة، بعدما قدم مستويات قوية أمام منافسيه، وفرض أسلوب لعبه القائم على الاستحواذ الإيجابي والضغط العالي. وتمكن من حصد النتائج التي ضمنت له التأهل دون معاناة كبيرة، ليؤكد جاهزيته للمراحل الحاسمة من البطولة.

طريق صعب في الأدوار الإقصائية

مع انطلاق الأدوار الإقصائية، واجهت السنغال اختبارات أكثر صعوبة، لكنها أظهرت شخصية البطل في اللحظات الحاسمة. اعتمد الجهاز الفني على التنظيم الدفاعي الصارم، مع استغلال سرعة الأطراف والكرات المرتدة، وهو ما منح الفريق الأفضلية في مواجهات قوية أمام منتخبات عنيدة.

تأهل تاريخي على حساب مصر

في نصف النهائي، اصطدم منتخب السنغال بنظيره المصري في مواجهة مرتقبة ومشحونة بالندية. وقدم “أسود التيرانجا” مباراة تكتيكية مميزة، نجحوا خلالها في الحد من خطورة المنتخب المصري. واستطاع المنتخب السنغالي حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 1-0، ليخطف بطاقة التأهل إلى النهائي بعد أداء منظم وقوي عكس مدى تركيز اللاعبين وإصرارهم على بلوغ المباراة النهائية.

موعد ناري في النهائي

بعد الفوز على مصر، ضرب منتخب السنغال موعدًا مرتقبًا مع منتخب المغرب في نهائي لا يقبل القسمة على اثنين. ويسعى “أسود التيرانجا” لاستكمال مشوارهم المميز والتتويج باللقب القاري، مؤكدين أنهم قدموا بطولة قوية تليق بطموحات جماهيرهم، في انتظار كتابة فصل جديد من تاريخ الكرة السنغالية


 

منتخب السنغال منتخب مصر منتخب المغرب كأس الامم الافريقية

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

