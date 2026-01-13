قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
بث مباشر| أحمد موسى: أحيي الرئيس الأمريكي ترامب على الهواء لهذا السبب
بين حرارة الـ50 وصقيع الشتاء .. كيف تواجه الزراعة تغيرات المناخ؟
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري
رياضة

حسام حسن يتحدى منتخب السنغال: عندنا لاعيبة رجالة وهنفوز

حسام حسن
حسام حسن
حمزة شعيب

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، عن رأيه في مواجهة السنغال، مؤكدا:" عندنا لاعيبة رجالة وإن شاء الله هنفوز.

https://www.youtube.com/shorts/V4Uwjow7SAc

وتابع العميد، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي: "مستعدون للمباراة وعندنا ثقة في الله ومن ثم ثقة في لاعبي منتخبنا للفوز بالمباراة.

ويسعى المنتخب الوطني الى طرق ابواب المجد حين يواجه نظيره السنغالي في المباراة المقرر لها مساء غد بمدينة طنجة في نصف نهائي بطولة أمم افريقيا المقامة حاليا في المغرب والتي تستمر حتى  الأحد المقبل.

ويعد الظهور المصري في المربع الذهبي رقم 13 حيث توج في 7 نسخ سابقة .

وشهدت نسخة عام 1963 في غانا، إقامة المباراة النهائية فقط دون مباراتي قبل النهائي، حيث نصت لائحة المسابقة على توزيع المنتخبات الستة المشاركة في تلك النسخة على مجموعتين على أن يتأهل المتصدران للنهائي مباشرة، فيما يلعب الوصيفان مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أما نسخة عام 1976 بإثيوبيا، فجرى الدور النهائي من خلال دوري من دور واحد بين المنتخبات الأربعة التي صعدت من دور المجموعات، علما بأنها النسخة الوحيدة التي سارت على هذا النحو.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من منتخبي مصر والسنغال، مع الفائز من منتخبي المغرب ونيجيريا، في المباراة النهائية للنسخة الحالية للبطولة، التي تقام يوم الأحد المقبل على ملعب (مولاي عبدالله) في العاصمة المغربية الرباط، في حين يلعب الخاسران من كلتا المواجهتين في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، الذي يجرى يوم السبت المقبل بملعب (محمد الخامس) في مدينة الدار البيضاء.

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
رفرفة العين
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
