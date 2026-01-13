حسام حسن يتحدى منتخب السنغال: عندنا لاعيبة رجالة وهنفوز

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، عن رأيه في مواجهة السنغال، مؤكدا:" عندنا لاعيبة رجالة وإن شاء الله هنفوز.

https://www.youtube.com/shorts/V4Uwjow7SAc

وتابع العميد، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي: "مستعدون للمباراة وعندنا ثقة في الله ومن ثم ثقة في لاعبي منتخبنا للفوز بالمباراة.

ويسعى المنتخب الوطني الى طرق ابواب المجد حين يواجه نظيره السنغالي في المباراة المقرر لها مساء غد بمدينة طنجة في نصف نهائي بطولة أمم افريقيا المقامة حاليا في المغرب والتي تستمر حتى الأحد المقبل.

ويعد الظهور المصري في المربع الذهبي رقم 13 حيث توج في 7 نسخ سابقة .

وشهدت نسخة عام 1963 في غانا، إقامة المباراة النهائية فقط دون مباراتي قبل النهائي، حيث نصت لائحة المسابقة على توزيع المنتخبات الستة المشاركة في تلك النسخة على مجموعتين على أن يتأهل المتصدران للنهائي مباشرة، فيما يلعب الوصيفان مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أما نسخة عام 1976 بإثيوبيا، فجرى الدور النهائي من خلال دوري من دور واحد بين المنتخبات الأربعة التي صعدت من دور المجموعات، علما بأنها النسخة الوحيدة التي سارت على هذا النحو.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من منتخبي مصر والسنغال، مع الفائز من منتخبي المغرب ونيجيريا، في المباراة النهائية للنسخة الحالية للبطولة، التي تقام يوم الأحد المقبل على ملعب (مولاي عبدالله) في العاصمة المغربية الرباط، في حين يلعب الخاسران من كلتا المواجهتين في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، الذي يجرى يوم السبت المقبل بملعب (محمد الخامس) في مدينة الدار البيضاء.