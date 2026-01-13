كأس العالم للأندية ينضم لمتحف فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه تم إضافة كأس بطولة العالم للأندية إلى المعرض الدائم لمتحف الفيفا.

وعلى مدار شهر كامل، حولت بطولة كأس العالم للأندية 2025، الولايات المتحدة إلى مسرح عالمي، مسلطة الضوء على أفضل الفرق من جميع أنحاء العالم.

شهدت البطولة تسجيل ما لا يقل عن 195 هدفا في 63 مباراة مثيرة من ميامي إلى سياتل، ومن لوس أنجليس إلى فيلادلفيا.

وقال موقع فيفا الرسمي أن فريق تشيلسي الإنجليزي توج كأول بطل للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية بعد فوزه 3 / صفر على باريس سان جيرمان.

وبهذا الإنجاز، لم يضف تشيلسي مجرد لقب جديد إلى خزينة ألقابه، بل افتتح أيضا عصرا جديدا في كرة القدم العالمية للأندية.

يعرض الكأس الآن في غرفة الأسس بمتحف الفيفا، والتي تكرم جذور الفيفا ومهمة المنظمة في تعزيز المنافسة الدولية والاستمرار في تنمية كرة القدم حول العالم.