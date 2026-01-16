منتخب السنغال يستعد لـ المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

يواصل منتخب السنغال تدريباته الجماعية بمعنويات مرتفعة، استعدادًا لمواجهة المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتركزت الحصص التدريبية على الجوانب التكتيكية واللياقة البدنية، في محاولة من الجهاز الفني لتهيئة اللاعبين لمباراة الحسم، التي ينتظرها عشاق كرة القدم الأفريقية على أحر من الجمر.

نتائج السنغال في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا (ضد البلد المضيف)

‏نسخة 1990 - خسارة أمام منتخب الجزائر في دور نصف النهائي بنتيجة 1-0.

‏نسخة 2000 - خسارة أمام منتخب نيجيريا في دور ربع النهائي بنتيجة 2-1.

‏نسخة 2004 - خسارة أمام منتخب تونس في دور ربع النهائي بنتيجة 1-0.

‏نسخة 2006 - خسارة أمام منتخب مصر في دور نصف النهائي بنتيجة 2-1.

‏نسخة 2023 - عندما غادرت السنغال على يد كوتديفوار بركلات الترجيح في دور الـ 16.