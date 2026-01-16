قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل التطبيق الرسمي في مارس المقبل.. من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟
كاف يكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال
منتخب السنغال يستعد لـ المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025
التعادل السلبي يحسم مواجهة إنبي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر
روما يضم نجم أستون فيلا على سبيل الإعارة
التصعيد الأمريكي الإيراني.. الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلات البحرين
شركات الطيران تهرب من الشرق الأوسط .. مسارات بديلة لتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي
بلاش الأكل بره البيت.. تحذير طبي يكشف مخاطر الوجبات الجاهزة على صحتك
ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد
طائرة درون تربك المران الختامي لمنتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا
محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع .. غدا
أعلى شهادة ادخار بعائد 16% في 7 بنوك؟.. تفاصيل
بفرمان من حسام حسن .. تغيير في حراسة المرمى أمام نيجيريا

مصطفي شوبير
حمزة شعيب

أكدت مصادر مقربة أن حسام حسن أبلغ مصطفى شوبير بأنه سيكون الحارس الأول لمنتخب مصر بداية من مباراة نيجيريا.

وأضاف العميد أن شوبير مطالب بالتركيز والتألق لحماية عرين المنتخب في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن حقبة محمد الشناوي مع الفريق قد انتهت.

شهد المؤتمر الصحفي لمباراة منتخبي مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية، العديد من الازمات بسبب استفزاز الاعلاميين المغاربة بأسئلتهم لـ حسام حسن المدير الفني للمنتخب. 

وانسحبت البعثة الإعلامية المصرية من المؤتمر الصحفي لمدرب نيجيريا اعتراضا على الأسئلة المستفزة من الإعلاميين المغاربة لـ حسام حسن وعدم منح الصحفيين المصريين فرصة طرح الأسئلة في المؤتمر.

وبدأت بوادر الأزمة عندما وجه صحفي مغربي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر ونيجيريا سؤالا إلى حسام حسن وقال:

كابتن حسام هل تعتقد أنك علقت شماعة الخروج من السنغال على أشياء خارج منظومة كرة القدم وتوجهتم إلى التنظيم وإلى أشياء لا تمت بصلة إلى كرة القدم.

وتابع الإعلامي المغربي: “انتوا استفدتم من التواجد ايضا في أكادير وعلقت على أن الفندق في طنجه لم يكن في المستوى وأعتقد إنك يجب أن تقول الحقيقة للشعب المصري وتقول إنك كنت ضعيف فنياً وفشلت في نصف النهائي”.

مصطفي شوبير منتخب مصر حسام حسن

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

