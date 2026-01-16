بفرمان من حسام حسن .. تغيير في حراسة المرمى أمام نيجيريا

أكدت مصادر مقربة أن حسام حسن أبلغ مصطفى شوبير بأنه سيكون الحارس الأول لمنتخب مصر بداية من مباراة نيجيريا.

وأضاف العميد أن شوبير مطالب بالتركيز والتألق لحماية عرين المنتخب في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن حقبة محمد الشناوي مع الفريق قد انتهت.

شهد المؤتمر الصحفي لمباراة منتخبي مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية، العديد من الازمات بسبب استفزاز الاعلاميين المغاربة بأسئلتهم لـ حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وانسحبت البعثة الإعلامية المصرية من المؤتمر الصحفي لمدرب نيجيريا اعتراضا على الأسئلة المستفزة من الإعلاميين المغاربة لـ حسام حسن وعدم منح الصحفيين المصريين فرصة طرح الأسئلة في المؤتمر.

وبدأت بوادر الأزمة عندما وجه صحفي مغربي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر ونيجيريا سؤالا إلى حسام حسن وقال:

كابتن حسام هل تعتقد أنك علقت شماعة الخروج من السنغال على أشياء خارج منظومة كرة القدم وتوجهتم إلى التنظيم وإلى أشياء لا تمت بصلة إلى كرة القدم.

وتابع الإعلامي المغربي: “انتوا استفدتم من التواجد ايضا في أكادير وعلقت على أن الفندق في طنجه لم يكن في المستوى وأعتقد إنك يجب أن تقول الحقيقة للشعب المصري وتقول إنك كنت ضعيف فنياً وفشلت في نصف النهائي”.