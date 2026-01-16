فتحي سند : مباراة مصر ونيجيريا بطولة حتى لو على المركز الثالث

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي مباراة منتخب مصر امام نيجيريا ،والمقرر إقامتها على أرضية ملعب مركب محمد الخامس، ضمن مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وكتب فتحي سند عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك :"مباراة مصر ..ونيجيريا ..كان ممكن تكون نهائى ..اذن هى بطولة ..حتى لو .. كانت على المركز الثالث !".

وتقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس، في ختام مشوار المنتخبين ببطولة كأس الأمم الإفريقية،



وكان المنتخب المصري قد تلقى هزيمة بنتيجة 0-1 أمام السنغال في نصف نهائي بطولة كاس الامم الافريقية



ويلعب منتخب مصر على ملعب محمد الخامس، للمرة الأولى في النسخة الحالية، بعدما خاض 5 مواجهات على ملعب أدرار في أغادير، ثم لقاء واحد في طنجة على ملعب ابن بطوطة.