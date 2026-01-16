نركز على أنفسنا.. أول تعليق من جوارديولا قبل ديربي مانشستر

صرّح بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن تركيزه منصبٌّ بالكامل على فريقه، إذ لا يزال غير متأكدٍ مما يمكن توقعه من مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الجديد مايكل كاريك في ديربي الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وسيتولى كاريك قيادة يونايتد مؤقتًا للمرة الأولى في مباراة الديربي على ملعب أولد ترافورد، بعد تعيينه حتى نهاية الموسم عقب إقالة روبن أموريم.

يحتل فريق يونايتد، الذي لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات له في جميع المسابقات، المركز السابع في الدوري، بينما حقق فريق سيتي، الذي يحتل المركز الثاني ويتأخر بست نقاط عن المتصدر أرسنال، فوزاً ساحقاً بنتيجة 3-0 عندما التقى الفريقان في سبتمبر.

لكن جوارديولا ظل حذرًا من مواجهة يونايتد تحت قيادة جديدة، معتمدًا فقط على تجربة كاريك كمدرب لميدلسبره وفترة سابقة كمدرب مؤقت لمانشستر يونايتد.

قال الإسباني يوم الجمعة: "إذا لم تكن لديك معلومات كافية عن الخصم، فعليك التركيز على نفسك واللاعبين".

وأكمل: "قد تكون لديك بعض الأفكار عما فعله ميدلسبره أو عندما كان مايكل مدربًا لمانشستر يونايتد، لكن التكتيك يتعلق باللاعبين، ولاعبو الغد مختلفون عن لاعبي ميدلسبره".

وواصل: "ليس لدي وقت مستقطع بعد عشر دقائق لأخبرهم بما يريد مايكل فعله. عندما لا تملك معلومات، من الأفضل التركيز على نفسك".

قال جوارديولا، ردًا على سؤال حول سرّ استمراره في النادي: "النتائج، النتائج، إذا لم تفز، تُقال. إذا لم نفز، سأُقال أنا. لقد حققنا الكثير من الانتصارات، ولهذا السبب أنا هنا. لا يوجد سرّ آخر".

وأضاف جوارديولا العديد من الألقاب إلى خزائن السيتي، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسين للاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

إلا أنه مرّ بفترة صعبة الموسم الماضي، حيث أنهى السيتي الموسم في المركز الثالث، بفارق كبير عن ليفربول حامل اللقب.

وختم: "لو كنتُ في نادٍ آخر بعد الموسم الماضي، لما بقيتُ هنا.. ربما هم أكثر صبراً، ربما بسبب ما فعلناه في الماضي أيضاً. مررنا بثلاثة أشهر سيئة للغاية.. كان الماضي جيداً جداً، ولهذا السبب ما زلتُ هنا".