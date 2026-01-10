جوارديولا وصناعة النجوم بالمليارات .. قصة المدرب الأكثر إنفاقًا في كرة القدم

يعد الإسباني بيب جوارديولا واحدا من المدربين الذين لا يعرفون حدودا عندما يتعلق الأمر بتشكيل فريق أحلامه إذ تصدر قائمة أكثر المدربين إنفاقا على صفقات اللاعبين على مستوى العالم بعد أن تجاوزت مجموع استثماراته 2.58 مليار يورو خلال مسيرته التدريبية منها 2.03 مليار يورو منذ توليه تدريب مانشستر سيتي عام 2016.

ويشتهر جوارديولا الملقب بـ " الفيلسوف " بقدرته على الجمع بين النجاح الفني والأرقام القياسية المالية فقد قاد برشلونة لتحقيق السداسية التاريخية في 2009 وحقق مع السيتي أول لقب له في دوري أبطال أوروبا كما أصبح الفريق الإنجليزي الوحيد الذي يفوز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الممتاز.

سيمينيو يرفع أرقام السيتي

شهدت السوق الإنجليزية مؤخرًا صفقة ضخمة لمانشستر سيتي بالتعاقد مع الجناح الغاني أنطوان سيمينيو من بورنموث مقابل 74.9 مليون يورو ما رفع إجمالي نفقات السيتي على صفقات اللاعبين منذ وصول جوارديولا إلى 2.03 مليار يورو.

سيمينيو

ويحتل سيمينيو المركز الثالث بين هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 10 أهداف يمثل إضافة قوية للفريق بفضل سرعته ومهاراته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

سيمينيو

المدربون الأكثر إنفاقًا فى أخر 10 سنوات

توضح الأرقام خلال السنوات العشر الأخيرة مدى تفوق جوارديولا في سوق الانتقالات مقارنة بزملائه:

بيب جوارديولا – 2.03 مليار يورو

دييجو سيميوني – 1.217 مليار يورو

أنطونيو كونتي – 1.188 مليار يورو

توماس توخيل – 1.166 مليار يورو

ماسيميليانو أليجري – 1.162 مليار يورو

أوناي إيمري – 1.113 مليار يورو

ميكيل أرتيتا – 1.086 مليار يورو

إريك تن هاج – 1.073 مليار يورو

إيدي هاو – 1.008 مليار يورو

نونو إسبيريتو سانتو – 985 مليون يورو

جوارديولا

الأرقام الكاملة لمسيرة جوارديولا

إذا أضفنا إنفاقه خلال فترات تدريبه لبرشلونة وبايرن ميونخ نجد أن جوارديولا يتصدر قائمة المدربين الأكثر إنفاقًا في تاريخ كرة القدم بمجموع 2.58 مليار يورو يليه جوزيه مورينيو (1.72 مليار يورو) وماسيميليانو أليجري (1.6 مليار يورو) وكارلو أنشيلوتي (1.56 مليار يورو) ودييجو سيميوني (1.55 مليار يورو).

سياسة الصفقات الضخمة

خلال عام واحد فقط أبرم مانشستر سيتي عدة صفقات مهمة لتعزيز الفريق بعد موسم 2024-25 المخيب للآمال منها مرموش وتيجاني رايندرز وريان شرقي وريان آيت نوري وسيمينيو في إطار خطة جوارديولا لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات.

جوارديولا

يبقى جوارديولا نموذجًا فريدًا للمدرب العصري الذي يجمع بين القيادة الفنية الفذة واستراتيجية سوق انتقالات ضخمة وتحقيق البطولات ما يجعله أحد أكثر المدربين تأثيرًا في كرة القدم الحديثة سواء على أرض الملعب أو في غرفة الاجتماعات.