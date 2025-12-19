مدرب تشيلسي يكشف حقيقة خلافة جوارديولا في مانشستر سيتي

نفى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، صحة التقارير التي ربطت اسمه بتدريب مانشستر سيتي، مؤكدا أن التكهنات حول مستقبله لا تؤثر عليه مطلقا، وأنه لا يزال ملتزما تماما بعقده مع النادي اللندني.

وتولى ماريسكا- الذي شغل سابقا منصب المدرب المساعد في سيتي- مسؤولية تدريب تشيلسي عام 2024، وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في نهاية موسمه الأول، ثم أحرز كأس العالم للأندية في يوليو الماضي.

ووفقا لتقرير نشره موقع "ذا أثليتيك" هذا الأسبوع، يُعد المدرب الإيطالي (45 عاما) من أبرز المرشحين لخلافة بيب جوارديولا في سيتي عندما يقرر المدرب الإسباني إنهاء مسيرته الحافلة بالألقاب في ملعب الاتحاد.

وعند سؤاله عن ارتباط اسمه بتدريب سيتي؛ قال ماريسكا للصحفيين: "لا يؤثر ذلك علي إطلاقا لأنني أعلم أنها مجرد تكهنات بلا أدنى شك".

وأضاف قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري: "في الوقت الحالي، ليس هناك وقت لمثل هذه الأمور، لأنني قبل كل شيء مرتبط بعقد هنا حتى عام 2029".

وتابع: "قلت ذلك مرارا، تركيزي منصب فقط على هذا النادي وأنا فخور للغاية بوجودي هنا، إنها مجرد تكهنات، قبل أسبوع، ارتبط اسمي في إيطاليا بتدريب يوفنتوس، لا أعير الأمر أي اهتمام لأنني أعلم أنه غير صحيح، الأهم الآن هو فهم سبب ظهور هذه الأخبار، لكن هذا ليس من اختصاصي ولا يهمني إطلاقا".

وأوضح ماريسكا أنه لا يزال لديه الكثير ليحققه مع تشيلسي، الذي تأهل إلى قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه 3-1 على كارديف سيتي يوم الثلاثاء الماضي.

وقال: "تأهلنا إلى الدور قبل النهائي الثالث في غضون 18 شهرا قبل أيام قليلة، الموسم الماضي، كان جيدا فيما يتعلق بالألقاب وإنهاء الدوري في المركز الرابع، الهدف الآن هو محاولة تحسين ما حققناه في الموسم السابق".

ويحل تشيلسي، في المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 16 مباراة، ضيفا على نيوكاسل صاحب المركز الثاني عشر غدا السبت.