جوارديولا يكشف موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، موقفه من الرحيل عن النادي.

وقال جوارديولا للصحفيين: "عاجلًا أم آجلًا سأغادر مانشستر سيتي، ربما عندما أبلغ 75 أو 76 عامًا"،

وتابع: "أنا سعيد جدًا ومتحمس ومستمتع بتطور الفريق وبالتواجد هنا، هذا كل ما يمكنني قوله، بيني وبين النادي تواصل وتفاهم كبيران بشأن القرارات المستقبلية، وما سيحدث… سيحدث".

واختتم: "أركز حاليًا على مباراة وست هام، ثم سأقضي بضعة أيام مع والدي، وبعدها أتابع الاستحقاقات المقبلة، لا أحد يعلم ما الذي يخبئه المستقبل".

يذكر أن عقد جوارديولا ممتد مع نادي مانشستر سيتي حتى يونيو 2027.