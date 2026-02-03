بوابة الأزهر.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية شهدت خلال الساعات الماضية زيادة ملحوظة في معدلات البحث من جانب طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية وأولياء أمورهم، في انتظار إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، باعتبارها المنصة الرسمية المعتمدة لإتاحة نتائج المعاهد الأزهرية باستخدام رقم الجلوس.

وتتواصل حاليا أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل الكنترولات، تمهيدا لاعتماد النتائج رسميا من وكيل الأزهر الشريف، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل وقبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وذلك في إطار الحرص على منح كل طالب حقه كاملا دون أي نقص.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026

يمكن لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول فور اعتمادها رسميا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

الضغط على أيقونة خدمات الأزهر الشريف.

اختيار قسم نتيجة الشهادة الابتدائية أو الإعدادية الأزهرية.

تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على زر الاستعلام، ثم الانتظار قليلا حتى تظهر النتيجة مباشرة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025-2026



يستعد قطاع المعاهد الأزهرية لاعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء الكامل من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة، بما يضمن دقة النتائج وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026



من المقرر إتاحة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية فور اعتمادها رسميا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية باستخدام رقم الجلوس، حيث تعد المنصة الرسمية الوحيدة المخصصة لنشر النتائج.

نتائج صفوف النقل الأزهرية 2026



كما يتيح قطاع المعاهد الأزهرية الاستعلام عن نتائج صفوف النقل لجميع المراحل الأزهرية للعام الدراسي 2026، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتائج، وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية باستخدام رقم الجلوس.

وفي الختام، تؤكد الجهات المختصة حرصها على إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن بعد اعتمادها رسميا، مع الالتزام الكامل بالدقة والشفافية، بما يطمئن الطلاب وأولياء الأمور ويعكس انتظام العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية.