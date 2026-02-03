قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
طهران تفتح باب التفاوض النووي بشروط... تعرف عليها
موعد أذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 شعبان

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة فى القاهرة

-  وقت صلاة الفجر 5:15 ص
- موعد صلاة الظهر 12:09 ص
-  موعد صلاة العصر 3:12 م
-  موعد صلاة المغرب 5:34 م
- موعد صلاة العشاء 6:53 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   

- وقت صلاة الفجر 5:21 ص
-  موعد صلاة الظهر 12:14 ص
-  موعد صلاة العصر 3:15 م
-  موعد صلاة المغرب 5:37 م
-  موعد صلاة العشاء 6:57 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 5:12 ص
- موعد صلاة الظهر 12:05 ص
-  موعد  صلاة العصر 3:07 م
- موعد صلاة المغرب 5:29 م
- موعد صلاة العشاء 6:49 م
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-  وقت صلاة الفجر 5:02 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:57 ص
-  موعد صلاة العصر 3:03 م
- وقت صلاة المغرب 5:25 م
- وقت صلاة العشاء 6:43 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

-  وقت صلاة الفجر 5:04 ص
- موعد صلاة الظهر 12:02 ص
-  موعد صلاة العصر 3:13 م
- موعد صلاة المغرب 5:36 م
- موعد صلاة العشاء 6:51 م

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أدعية ليلة النصف من شعبان

أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

الذهب

شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

النصف من شعبان

ماذا يفعل من فاته ليلة النصف من شعبان؟ .. أمامك فرصة للمغرب

ليلة النصف من شعبان انتهت

ليلة النصف من شعبان انتهت بأذان الفجر.. فهل خسرت دعاء المعجزات؟

المسجد النبوي

علي جمعة: ليلة النصف من شعبان تتنزل الرحمة ويُغفر للعباد إلا اثنين

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

