الأنبا تكلا يترأس القداس الإلهي ويسيّم كهنة جدد بدشنا .. صور

صلى نيافة الأنبا تكلا، مطران دشنا، القداس الإلهي، بكاتدرائية الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وشاركه مجمع الآباء كهنة الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة من إيبارشيات أخرى.

رسامة كهنة جدد

وعقب صلاة الصلح، سام نيافته الشماس عزت مينا كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية أبو مناع بحري، باسم القس تادرس، كما سام الشماس عاطف صفوت كاهنًا عامًا جديدًا باسم القس تيموثاوس، والشماس ميخائيل القس باسيليوس كاهنًا عامًا جديدًا باسم القس غبريال، وكذلك الشماس باسيليوس رفعت كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيدة دميانة بقرية فاو قبلي، باسم القس دوماديوس.