بدء مقابلات المرشحين للدفعة الثالثة من مبادرة «1000 مدير مدرسة»

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للدفعة الثالثة من المبادرة الرئاسية “إعداد 1000 معلم ليصبحوا مديري مدارس”.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن المقابلات تستمر اليوم، الثلاثاء 3 فبراير، وغدا، الأربعاء 4 فبراير، في تمام الساعة 9:30 صباحاً، في ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

الأوراق المطلوبة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه على كل مرشح إحضار المستندات التالية:

صورة ضوئية من صحيفة الحالة الإلكترونية (حديثة).

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (سارية).

ما يفيد بوجود خبرة سابقة في الإدارة (وكيل / مدير مدرسة).

جدول المقابلات الشخصية

الثلاثاء 3 فبراير: محافظات الدقهلية - المنوفية - كفر الشيخ - القليوبية - الغربية - الفيوم - الإسكندرية - السويس - الجيزة - القاهرة - بورسعيد - الإسماعيلية - الشرقية.

الأربعاء 4 فبراير: أسوان - سوهاج - مطروح -الأقصر - جنوب سيناء - البحر الأحمر - بني سويف - شمال سيناء - الوادي الجديد - دمياط . البحيرة - المنيا - أسيوط.

كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف المعلمين المقبولين في الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" لشغل وظيفة مدير مدرسة لمدة عام قابلة للتجديد.

ونص الكتاب الدوري في مادته الأولى على تكليف مديري المديريات التعليمية، كل في دائرة اختصاصه، بتكليف المعلمين الحاصلين على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، وعددهم ١٥٣ معلمًا، بالقيام بأعمال وظيفة "مدير مدرسة" لإحدى المدارس الواقعة في نطاق الإدارة التعليمية التي يعمل بها كل منهم، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.

كما نص الكتاب الدوري على أن يتم تكليف المعلمين المقبولين في الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية بإدارة مدرسة تتبع ذات المرحلة التعليمية المُسكن عليها كل منهم، وذلك وفقًا لما هو مدون بصحيفة الأحوال الإلكترونية الخاصة بكل معلم.