في أولى جلسات المحاكمة.. أسرة أطفال المنوفية: الإعدام هيريح قلوبنا

وصلت أسرة الأطفال الصغار ابناء قرية الراهب الذين لقوا مصرعهم مقتولين، إلى محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية لبدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتلهم.

وأكدت أسرة الأطفال أنهم ينتظرون الحكم بالإعدام على المتهم بعد قيامه باستدراج أطفالهم اثنين اشقاء ونجلة عمهم لقتلهم مخنوقين في منزل مهجور بالقرية.

وأوضحت الأسرة، أن الإعدام سيجعلهم أكثر ارتياحا بعد قتل أطفالهم بدم بارد دون ذنب.

كما حضر المتهم إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة.

وقررت نيابة المنوفية حبس قاتل أطفال المنوفية الصغار بقرية الراهب بمركز شبين الكوم.

جاء ذلك عقب قيامه بقتل شقيقان ونجلة عمهم والقاءهم في منزل مهجور انتقاما من والد الأطفال.

وكشفت التحقيقات أن المتهم صديق سعيد والد الطفلين جنة وعبد الله وقرر الانتقام منه بسبب خلافات مالية بينهم وأيضا بين والد الطفلة مكة عم الطفلين وذلك بسبب موتوسيكل “ريس” قام والد الطفلين وعمهم والد الطفلة مكة بشراءه للمتهم بقيمه 300 ألف جنيه على أن يسدد المتهم ثمنه بنظام الأقساط الشهرية إلا أنه توقف عن السداد ما أدى إلى وجود خلافات بينهم وأيضا بسبب شراء هاتف محمول.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أنه قام باستدراج الاطفال الثلاثه واصطحبهم الى منزل مهجور وحمل معه شنطة بلاستيكية وبها قطعة قماش وأدوات قتل الأطفال.

وأكد المتهم أنه أراد الانتقام من والد الطفلين بسبب تعاملات مادية بينهم، قائلاً: “قررت أحرق قلبه علي أولاده وانتقم منه”.

وأكد المتهم أنه انتهى من جريمته وخنق الأطفال وتركهم وخرج ليبحث عن الاطفال مع أسرهم أثناء البحث عنهم بعد اختفاءهم وحاول إبعاد التهمة عنه.

وفي حراسة أمنية مشددة، قام المتهم بقتل الثلاثة أطفال صغار المنوفية بتمثيل جريمته في حراسة أمنية مشددة.

وفرضت قوات الأمن كردون أمني حول موقع الحادث المنزل المهجور واصطحبت المتهم لتمثيل الجريمة في حضور قوات التحقيق وفريق النيابة العامة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية واستدراج الأطفال واصطحابهم إلي المنزل المهجور وتخلص منهم بالخنق بقطعة قماش.

وقررت نيابة المنوفية حبس المتهم بقتل 3 صغار بقرية الراهب بمركز شبين الكوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك عقب اعترافه بقتل الشقيقين جنه وعبد الله وبنت عمهم مكة للانتقام من والد الشقيقين لوجود خلافات سابقة بينهم.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.