باستثمارات 15 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة إعدادية بالباجور

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب إنجاز عدد من المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة الباجور، رافقه خلالها فتحي شلبى، رئيس مركز ومدينة الباجور، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم.

تفقد محافظ المنوفية أعمال الإحلال الكلي والصيانة بمدرسة مصطفى السيد الربيعي الإعدادية باستثمارات تزيد عن 15 مليون ونصف المليون جنيه بإجمالي 12 فصل ،تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للأعمال، حيث جاري أعمال التشطيبات الداخلية ودهان الواجهات للمبني، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بقطاع التعليم، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة و المتابعة اليومية لحجم الأعمال وسرعة الانتهاء منها وفقا للمواصفات الفنية والهندسية المقررة.

كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مدرسة الباجور الثانوية الصناعية "إحلال جزئي وصيانة " بإجمالي 30 فصل دراسي و باستثمارات تزيد عن 28 مليون جنيه، ووجه المحافظ بفتح اقسام جديدة تتضمن قسم طاقة متجددة (طاقة شمسية - طاقة الرياح) ،وقسم للمشغولات الذهبية .

وخلال جولته وجه محافظ المنوفية رئيس مدينة الباجور بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع كافة التراكمات الموجودة بمنطقة مصنع صقر ،كما لعدد من شكاوي وطلبات المواطنيين موجها الجهات التنفيذية بالعمل علي حلها وتلافيها فوراَ.

أكد محافظ المنوفية حرص القيادة السياسية على الارتقاء بقطاع التعليم كونه أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية، مشيراً إلى أنه لا يدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمات تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، وأنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.