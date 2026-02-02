الرئيس الإيراني يأمر ببدء محادثات نووية مع الولايات المتحدة

أفادت وكالة أنباء فارس، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أمر ببدء محادثات نووية مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق لتجنب العمل العسكري.



ونقلت فارس عن مصدر حكومي لم تسمه قوله: "أمر الرئيس بيزشكيان ببدء المحادثات مع الولايات المتحدة".

وأضافت فارس أن "إيران والولايات المتحدة ستجريان محادثات بشأن الملف النووي"، دون تحديد موعد.

كما نشرت صحيفة إيران الحكومية وصحيفة شرق الإصلاحية اليومية الخبر.

يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الفرنسي:" أن النظام العالمي يتدهور بشدة واستقلال فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي على المحك. الكثير من الثوابت اهتزت بالنسبة للاتحاد الأوربي وعلينا اتخاذ إجراءات شجاعة. الولايات المتحدة والصين يتنافسان في الحصول على أصول استراتيجية في الدول الأوروبية. نعيش خطر أن يتم استغلالنا من جانب القوى المتنافسة".