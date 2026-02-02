قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

القوات الروسية تحرر بلدة بريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت بلدة بريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه الروسية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية -إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 قنابل موجهة، و5 صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق أمريكية الصنع، و202 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".

وبحسب البيان، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية موقعها التكتيكي، حيث تمكنت من إلحاق خسائر بشرية ومادية بـ5 ألوية ميكانيكية ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الحرس الوطني".

وتركزت الهزائم التي تم إلحاقها بالقوات الأوكرانية في بلدات كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوتكوفكا وبالاماريفكا وبيتروفكا وغروشيفكا وأوسادكوفكا ونوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف.

وأضافت الوزارة: "خسر العدو أكثر من 150 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و15 مركبة ومدفعين، كما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة".

وقال بيان الدفاع الروسية: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي ولواء للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة تيرني في مقاطعة سومي ومدينة سومي. وفي اتجاه خاركوف، تم دحر وحدات من ألوية المشاة الميكانيكية والمدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الدفاع الإقليمي، ولواء تابع للحرس الوطني، ووحدة من حرس الحدود الأوكراني بالقرب من بلدات ريفولوتسيونوي وزيبينو ونيستيرنوي في مقاطعة خاركوف".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "العدو خسر ما يصل إلى 250 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و14 مركبة ومدفعين، كما تم تدمير 5 مستودعات للإمداد".

وأردف بيان الدفاع الروسية: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "دنبير" الروسية، من تحييد ما يصل إلى 45 جنديًا، و6 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية.

وأضاف البيان: "تمكنت مجموعة قوات "دنيبر" من تحييد أفراد ومعدات تابعة للواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الساحلي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي زاباسنوي وفيسيليانكا في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولسكي في مقاطعة خيرسون".

وأكد البيان أن: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بعد تحسين مواقعها على طول خط الجبهة، حيّدت أكثر من 410 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة قتالية مدرعة، و5 مركبات".

وتابع: "حسّنت وحدات مجموعة "المركز" للقوات مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات لـ 5 ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، ولواءين محمولين جوا، ولواء هجوم محمول جوا، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، و4 ألوية من الحرس الوطني في مناطق بلدات بيليتسكوي، وغريشينو، وسفياتوغوروفكا، وكراسنويارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا ونوفوبيدغورودنوي في منطقة دنيبروبتروفسك. وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 410 جنديا، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة، و5 مركبات".

وقالت الوزارة عبر بيانها: "إن العدو خسر أكثر من 320 جنديًا، و12 مركبة، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ "غراد"، ومدفع، كما تم تدمير مستودع إمداد، في منطقة قوات مجموعة "الشرق" الروسية".

وأضافت: "تم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجومي و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات بارفينوفكا وفوزدفيزيفكا وبويكوفو وزارنيتسا في مقاطعة زابورجيه، وكوموناروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأفاد البيان بأن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 180 جنديا ودبابة خلال 24 ساعة في منطقة سيطرة مجموعة قوات "الجنوب" الروسية".

وتابع: "حسّنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"مواقعها الاستراتيجية، وتم تحييد تشكيلات من 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم، للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات سلوفيانسك، وكراماتورسك، وستيبانوفكا، وليبوفكا، ونيكيفوروفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 180 جنديا، ودبابة، و4 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، ومستودعين للإمداد".

وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية بلدة بريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه الروسية وكالة أنباء سبوتنك الروسية صواريخ هيمارس متعددة الإطلاق أمريكية الصنع طائرة مسيرة ثابتة الجناح

