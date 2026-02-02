قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس
القصة الكاملة لوفاة زوج على يد زوجته بسبب رفضه شراء علبة سجائر لها
لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع
تاريخ موجهات الهلال ضد الأهلي قبل قمة الدوري السعودي
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. بعد قليل
ميلان يتعاقد مع الموهبة المغربية يحيى إدريسي من تشيلسي
ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول
هبوط كبير.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الإثنين
أخبار سارة للمواطنين بنهاية الأسبوع بشأن منافذ أهلا رمضان
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟

النادي الأهلي
النادي الأهلي
القسم الرياضي

يمر النادي الأهلي بأوقات عصيبة، حيث يتعرض للعديد من الأزمات مع لاعبي  الفريق الأول لكرة القدم.

أبرز الأزمات التي يعاني منها النادي الأهلي في الوقت الراهن المالي أليو ديانج والمغربي أشرف داري إضافة إلي مهاجم الفريق السابق السلوفيني نيتس جراديشار.

رحيل مجاني 

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن اللاعب المالي أليو ديانج وقع عقدا رسميا مع نادي فالنسيا الإسباني كصفقة إنتقال حر دون أي إستفادة مالية للنادي الأهلي.

وذلك عقب فشل المفاوضات بين اللاعب المالي والنادي الأهلي في تجديد مدة جديدة مع المارد الأحمر علي أن ينتقل إلي الدوري الإسباني بعد إنتهاء عقده رسميا مع الشياطين الحمر.

 
كما ذكرت بعض التقارير العربية والإعلامية، أن النادي الأهلي رفض عروضا خليجية من الفتح السعودي والحزم وبعض العروض القطرية  لبيع اللاعب المالي في صيف عام 2025 ووصلت بعض العروض إلي مبالغ مرتفعة تصل لـ 3 ملايين دولار ولكن المارد الأحمر تمسك به لتعزيز صفوف الشياطين الحمر.

 
وينتهي عقد اللاعب المالي إليو ديانج مع النادي الأهلي في صيف 2026 وتحديدا فى شهر يونيو القادم.

أزمة أشرف داري 

رفعت إدارة النادي الأهلي إسم المغربي أشرف داري من قائمة المشاركة مع القلعة الحمراء في المباريات بسبب الإصابات المتكررة التي تضرب اللاعب وقلة مشاركته مع الفريق إلي جانب ضم محترف جديد إلي صفوف المارد الأحمر.

وبحسب تقارير إعلامية يتمسك اللاعب بكامل مستحقات عقده والبالغه 2.5 مليون دولار حتي صيف 2028 إذ رفض اللاعب جميع المفاوضات التي لا تؤدي إلي عدم الحصول علي كامل عقده.

وتدرس إدارة النادي الأهلي في قادم الساعات طرح عديد الخيارات أمام اللاعب المغربي للخروج من ورطة رفع إسم أشرف داري منها الخروج على سبيل الإعارة وتحمل جزء من المستحقات المالية أو التوصل عبر صيغة توافقية مع اللاعب للرحيل بالتراضي.

إعارة جراديشار في وقت حاسم

وافق النادي الأهلي علي إعارة مهاجم الفريق الاول لكرة القدم السلوفيني نيتس جراديشار إلي فريق أوبيسيت المجري علي سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بنية البيع بعد إنهاء جميع الأجراءات القانونية جديدة.

وذلك بعدما فشل اللاعب السلوفيني في تقديم أوراق اعتماده في قيادة هجوم القلعة الحمراء.

وحسبما ذكرت تقارير فإن النادي الأهلي وفقا لاتفاق مع اللاعب والنادي المجري سوف يتحمل نصف راتبه خلال فترة الإعارة إلي الدوري المجري.

  
يذكر أن المهاجم السلوفيني نيتس جراديشارد كان قادما من نادي فيهرفار المجري  بقيمة مليون و600 ألف دولار.

