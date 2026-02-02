الليلة.. رجال سلة الاهلي يواجه سبورتنج في بطولة دوري السوبر

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم فريق سبورتنج، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري السوبر.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي، ويتطلع فريق الأهلي للفوز من أجل مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري.

وحرص لينوس جافريل، المدير الفني، على عقد جلسة مع اللاعبين للتأكيد على خطة اللعب وبعض الجوانب التكتيكية، وطالبهم بالتركيز وتنفيذ التعليمات بدقة لمواصلة النتائج الجيدة خلال الفترة الأخيرة.

وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي قد حقق فوزًا مهمًّا على نادي سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي.