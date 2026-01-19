رجال سلة الأهلي يواجه المصرية للاتصالات في دوري السوبر

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين فريق المصرية للاتصالات، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري السوبر.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، ويسعى فريق الأهلي للفوز من أجل مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري.
وعقد لينوس جافريل ، المدير الفني جلسة مع اللاعبين للتأكيد على خطة اللعب وبعض الجوانب الخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة.
وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على الجزيرة بنتيجة 70-64 في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضية على صالة الأمير عبدالله الفيصل.