رجال سلة الأهلي يواجه المصرية للاتصالات في دوري السوبر

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين فريق المصرية للاتصالات، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي من ‏بطولة دوري السوبر.‏

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، ويسعى فريق الأهلي للفوز من أجل مواصلة ‏الانتصارات في بطولة الدوري.‏

وعقد لينوس جافريل ، المدير الفني جلسة مع اللاعبين للتأكيد على خطة اللعب وبعض الجوانب الخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة.‏

وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على الجزيرة بنتيجة 70-64 في المباراة التي جمعت الفريقين يوم ‏الجمعة الماضية على صالة الأمير عبدالله الفيصل.‏